الماتىدا جەر سىلكىندى
استانا. قازاقپارات - 12-تامىزدا الماتىدا جەر سىلكىنىسى تىركەلدى.
قازاقستان رەسپۋبليكاسى توتەنشە جاعدايلار مينيسترلىگىنىڭ «سەيسمولوگيالىق زەرتتەۋ جانە اقپارات ۇلتتىق عىلىمي ورتالىعى» ج ش س مالىمەتىنشە، جەر سىلكىنىسى استانا ۋاقىتىمەن ساعات 12:14- تە سەيسميكالىق ستانسيالار جەلىسى ارقىلى تىركەلگەن.
الماتىدا جەراستى دۇمپۋلەرى 2 بال بولىپ سەزىلگەن.
زارداپ شەككەندەر مەن قيراعان عيماراتتار تۋرالى اقپارات تۇسكەن جوق.
ۆەدومستۆو جەر سىلكىنىسى كەزىندەگى 10 قاراپايىم ارەكەتتى ەسكە سالدى:
جەر ءدۇمپۋى كەزىندە ۇرەيلەنبەڭىز؛
جەر سىلكىنۋ كەزىندە ليفت جانە باسپالداقپەن قولدانباڭىز؛
جيھازدان، تەرەزەدەن، ارى تۇرىڭىز؛
جاسىرىناتىن جەردى تابىڭىز - جوعارعى قاباتتاردا نەگىزگى ىرگەلى قابىرعالاردىڭ بۇرىشىندا ورىن الىپ جاسىرىڭىز؛
عيماراتتان شىعىڭىز (تومەنگى قاباتتاردا)؛ - كوپ قاباتتى ۇيلەردە جەر سىلكىس اياقتالعان سوڭ عيماراتتان شىعىڭىز؛
كەتەر الدىندا سۋدى، گازدى، ەلەكتر قۋاتىن مۇمكىندىگىڭىزشە ءوشىرىڭىز؛
دابىل جول ساندىعىن الىڭىز (الدىن الا دايىنداۋ قاجەت)؛
ەلەكتر جەلىلەردەن، عيمارات، اعاشتاردان اۋلاق بولىڭىز؛
جەر سىلكىنۋىنە دايىن بولىڭىز؛
قارت ادامدارعا، بالالارعا، مۇمكىندىگى شەكتەۋلى ادامدارعا كومەك كورسەتىڭىز.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن الماتى تۇرعىندارى 29 -شىلدەدە جەر سىلكىنىسىن سەزگەن ەدى.