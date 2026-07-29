KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    الماتىدا جەر سىلكىندى

    الماتى. KAZINFORM - الماتى تۇرعىندارى جەر سىلكىنىسىن سەزىندى.

    Алматы
    Фото: eurasiatoday.ru

    2026 -جىلعى 29 -شىلدەدە استانا ۋاقىتى بويىنشا ساعات 11:09- دا ق ر ت ج م «سەيسمولوگيالىق زەرتتەۋ جانە اقپارات ۇلتتىق عىلىمي ورتالىعى» ج ش س- ءنىڭ سەيسميكالىق ستانسيالار جەلىسى جەر سىلكىنىسىن تىركەدى.

    جەر سىلكىنىسىنىڭ وشاعى قىتاي اۋماعىندا، الماتى قالاسىنان وڭتۇستىك- شىعىسقا قاراي 257 شاقىرىم جەردە ورنالاسقان.

    جەر استى ءدۇمپۋى الماتىدا 2 بال بولىپ سەزىلگەن. زارداپ شەككەندەر جوق.

    ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن الماتىدا قانشا سەيسميكالىق ستانسيا جۇمىس ىستەپ تۇرعانىن جازعانبىز.

    قوعام
    باقىتجول كاكەش
    باقىتجول كاكەش
    اۆتور