الماتىدا جارىق وشۋىنە بايلانىستى 9 بالدىق كەپتەلىس پايدا بولدى
الماتى. KAZINFORM - الماتىنىڭ 4 اۋدانىندا جارىق ءوشىپ، نەگىزگى كوشەلەردىڭ بارلىعىندا دەرلىك باعدارشامدار جۇمىس ىستەمەي قالدى.
بۇگىن ساعات 16:20- داعى جاعداي بويىنشا قالا كوشەلەرىندە 9 بالدىق كەپتەلىستەر پايدا بولدى. باعدارشامداردىڭ جۇمىس ىستەمەۋىنە بايلانىستى كوشەلەردە كولىك قوزعالىسى قيىندادى.
ءال-فارابي، اباي، رايىمبەك داڭعىلدارى، سەيفۋللين، تولە بي، جەلتوقسان، جاندوسوۆ، ساتپايەۆ سىندى نەگىزگى كوشەلەردىڭ بارلىعى كارتادا قىزىل نە قويۋ قىزىل تۇسكە بويالعان.
سونداي-اق الماتىلىق جۇرگىزۋشىلەر ءۇشىن قالا ورتالىعىندا بىرنەشە كوشەدە كولىك قوزعالىسىنا شەكتەۋ قويىلۋى جاعدايدى ءتىپتى قيىنداتتى. ەسكە سالايىق، بۇگىن كانە ۋەست كونسەرتىنە بايلانىستى اباي داڭعىلى مۇقانوۆ كوشەسىنەن دەيىن سەيفۋللين داڭعىلىنا دەيىن، ساتبايەۆ كوشەسى بايزاقوۆ كوشەسىنەن سەيفۋللين داڭعىلىنان دەيىن، بايتۇرسىنوۆ كوشەسى شيەۆچەنكو كوشەسىنەن تيميريازيەۆ كوشەسىنە دەيىن جابىلدى.
بۇعان دەيىن الماتى مەن الماتى وبلىسىنىڭ باسىم بولىگىن جارىق وشكەنىن جازعانبىز. «الاتاۋ جارىق كومپانياسى» ا ق مالىمەتىنشە، 2026 -جىلدىڭ 14- تامىزىندا ساعات 14:38- دە «KEGOC» ا ق- عا تيەسىلى اۋە ەلەكتر جەلىلەرىندە اۆاريالىق ءوشۋدىڭ بولۋىنا قاراي «ا ج ك» جەلىلەرىندە اۆاريالىق وشۋگە قارسى اۆتوماتتى جۇيە ىسكە قوسىلدى. ناتيجەسىندە الماتى قالاسى مەن وبلىستىڭ تۇتىنۋشىلارىنا ەلەكتر ەنەرگياسىن بەرۋ توقتاتىلدى.
ايتا كەتەيىك، ەنەرگەتيكا مينيسترلىگى قازاقستاننىڭ كەي وڭىرلەرىندەگى ەلەكتردىڭ اجىراتىلۋىنا تۇسىنىكتەمە بەردى.
- 2026 -جىلعى 14 -تامىزدا ەنەرگەتيكالىق جۇيەدە قۋاتتىڭ كۇرت ارتۋى ورىن الىپ، وعان ورتالىق ازيانىڭ ەنەرگەتيكالىق جۇيەسى تاراپىنان ەلەكتر ەنەرگياسى اۋىسىمىنىڭ كۇرت وزگەرۋى سەبەپ بولدى. ناتيجەسىندە اپاتقا قارسى اۆتوماتيكا ىسكە قوسىلىپ، كەيبىر وڭىرلەرىندەگى تۇتىنۋشىلار اجىراتىلدى، - دەلىنگەن ۆەدومستۆونىڭ حابارلاماسىندا.
مينيسترلىكتىڭ مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا جۇيەلىك وپەراتور «KEGOC» ا ق قاجەتتى قالپىنا كەلتىرۋ جۇمىستارىن جۇرگىزىپ جاتىر. كەي وڭىرلەردە ەلەكتر ەنەرگياسىمەن قامتۋ قالپىنا كەلدى.
جاعداي ق ر ەنەرگەتيكا مينيسترلىگىنىڭ باقىلاۋىندا. ەلەكترمەن جابدىقتاۋدى قالپىنا كەلتىرۋ بارىسى تۋرالى تولىق اقپارات قوسىمشا حابارلانادى.