الماتىدا جالعان مەملەكەتتىك تىركەۋ نومىرلەرىن ساتقان كۇدىكتى قولعا ءتۇستى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان بويىنشا جالعان مەملەكەتتىك تىركەۋ نومىرلەرىن ساتقان زاڭسىز سحەمانىڭ ۇيىمداستىرۋشىسى ۇستالدى.
باس كولىك پروكۋراتۋراسىنىڭ ۇيلەستىرۋىمەن كولىكتەگى پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ قىزمەتكەرلەرى جالعان مەملەكەتتىك تىركەۋ نومىرلىك بەلگىلەرىن زاڭسىز دايىنداۋ جانە تاراتۋ سحەماسىنىڭ جولىن كەستى.
- الماتىدا جۇيەلى تۇردە جالعان مەملەكەتتىك نومىرلەردى دايىنداۋمەن جانە ساتۋمەن اينالىسقان زاڭسىز ارەكەتتىڭ ۇيىمداستىرۋشىسى ۇستالدى. تەرگەۋ مالىمەتتەرى بويىنشا، جالعان نومىرلەر رەسەي فەدەراتسياسىنان ەكسپرەسس-جەتكىزۋ قىزمەتى ارقىلى جەتكىزىلىپ، كەيىن قازاقستاننىڭ ءتۇرلى وڭىرلەرىندەگى تاپسىرىس بەرۋشىلەرگە جىبەرىلىپ وتىرعان، - دەلىنگەن حابارلامادا.
جەدەل-ىزدەستىرۋ شارالارى بارىسىندا جالعان مەملەكەتتىك تىركەۋ نومىرلىك بەلگىسى جانە باسقا دا زاتتاي دالەلدەمەلەر تاركىلەندى. قىلمىسقا قاتىسى بار باسقا دا تۇلعالاردى انىقتاۋ بويىنشا ارى قاراي تەرگەۋ جانە جەدەل-ىزدەستىرۋ شارالارى جۇرگىزىلىپ جاتىر.
باس كولىك پروكۋراتۋراسى جالعان مەملەكەتتىك تىركەۋ نومىرلىك بەلگىلەرىن پايدالانۋ قىلمىستىق جاۋاپتىلىققا اكەپ سوعاتىنىن ەسكەرتەدى. مۇنداي قۇقىق بۇزۋ جول قوزعالىسى قاۋىپسىزدىگىنە تىكەلەي قاتەر توندىرەدى.
قازاقستان رەسپۋبليكاسى قىلمىستىق-پروتسەستىك كودەكسىنىڭ 201-بابىنا سايكەس وزگە اقپارات جاريا ەتۋگە جاتپايدى.
ايتا كەتەلىك مەملەكەتتىك تىركەۋ ءنومىرى جوعالعان جاعدايدا - ونىڭ تەلنۇسقاسىن العانعا دەيىن كولىك قۇرالىن باسقارۋعا بولمايتىنى تۋرالى جازعان ەدىك.