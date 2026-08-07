KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    الماتىدا جالعان مەملەكەتتىك تىركەۋ نومىرلەرىن ساتقان كۇدىكتى قولعا ءتۇستى

    استانا. KAZINFORM - قازاقستان بويىنشا جالعان مەملەكەتتىك تىركەۋ نومىرلەرىن ساتقان زاڭسىز سحەمانىڭ ۇيىمداستىرۋشىسى ۇستالدى.

    жалған мемлекеттік тіркеу нөмірлері
    Коллаж: Kazinform / informburo.kz

    باس كولىك پروكۋراتۋراسىنىڭ ۇيلەستىرۋىمەن كولىكتەگى پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ قىزمەتكەرلەرى جالعان مەملەكەتتىك تىركەۋ نومىرلىك بەلگىلەرىن زاڭسىز دايىنداۋ جانە تاراتۋ سحەماسىنىڭ جولىن كەستى.

    - الماتىدا جۇيەلى تۇردە جالعان مەملەكەتتىك نومىرلەردى دايىنداۋمەن جانە ساتۋمەن اينالىسقان زاڭسىز ارەكەتتىڭ ۇيىمداستىرۋشىسى ۇستالدى. تەرگەۋ مالىمەتتەرى بويىنشا، جالعان نومىرلەر رەسەي فەدەراتسياسىنان ەكسپرەسس-جەتكىزۋ قىزمەتى ارقىلى جەتكىزىلىپ، كەيىن قازاقستاننىڭ ءتۇرلى وڭىرلەرىندەگى تاپسىرىس بەرۋشىلەرگە جىبەرىلىپ وتىرعان، - دەلىنگەن حابارلامادا.

    جەدەل-ىزدەستىرۋ شارالارى بارىسىندا جالعان مەملەكەتتىك تىركەۋ نومىرلىك بەلگىسى جانە باسقا دا زاتتاي دالەلدەمەلەر تاركىلەندى. قىلمىسقا قاتىسى بار باسقا دا تۇلعالاردى انىقتاۋ بويىنشا ارى قاراي تەرگەۋ جانە جەدەل-ىزدەستىرۋ شارالارى جۇرگىزىلىپ جاتىر.

    باس كولىك پروكۋراتۋراسى جالعان مەملەكەتتىك تىركەۋ نومىرلىك بەلگىلەرىن پايدالانۋ قىلمىستىق جاۋاپتىلىققا اكەپ سوعاتىنىن ەسكەرتەدى. مۇنداي قۇقىق بۇزۋ جول قوزعالىسى قاۋىپسىزدىگىنە تىكەلەي قاتەر توندىرەدى.

    قازاقستان رەسپۋبليكاسى قىلمىستىق-پروتسەستىك كودەكسىنىڭ 201-بابىنا سايكەس وزگە اقپارات جاريا ەتۋگە جاتپايدى.

    ايتا كەتەلىك مەملەكەتتىك تىركەۋ ءنومىرى جوعالعان جاعدايدا - ونىڭ تەلنۇسقاسىن العانعا دەيىن كولىك قۇرالىن باسقارۋعا بولمايتىنى تۋرالى جازعان ەدىك.

    زاڭ جانە قۇقىق قوعام
    باقىتجول كاكەش
    باقىتجول كاكەش
    اۆتور