الماتىدا جاڭعىرتۋ جۇمىستارىنان كەيىن «مەدەۋ» قالاي وزگەرەدى
الماتى. KAZINFORM - الماتىدا «مەدەۋ» مۇز ايدىنىنىڭ ينجەنەرلىك جەلىلەرىن جاڭعىرتۋ جۇمىستارى ءجۇرىپ جاتىر.
الماتى قالاسى قۇرىلىس باسقارماسىنىڭ باسشىسى نۇربول نۇرساعاتوۆتىڭ ايتۋىنشا، يۋنەسكو- نىڭ بۇكىلالەمدىك مۇراسىنىڭ الدىن الا تىزىمىنە ەنگەن نىساننىڭ ىشكى جۇيەلەرىن زامان تالابىنا ساي جەتىلدىرۋ بارىسىندا ونىڭ تاريحي ساۋلەتىن قاز-قالپىندا ساقتاپ قالۋ تالابى قاتاڭ ەسكەرىلەدى.
جوبا اياسىندا 10,5 مىڭ شارشى مەتر بولاتىن مۇز ايدىنىنىڭ تەحنولوگيالىق پليتاسى مەن سالقىنداتۋ جۇيەسى تۇبەگەيلى جاڭارتىلماق. جاڭا قوندىرعىلار كۇن 15°C قا دەيىن جىلىنسا دا، مۇزدىڭ ساپاسىن ءمىنسىز دەڭگەيدە ۇستاپ تۇرۋعا قاۋقارلى بولادى.
سونىمەن قاتار ينجەنەرلىك جۇمىستار كەشەننىڭ ۇنەمدىلىگىن ارتتىرادى. جۇمىساردى اۆتوماتتاندىرۋ جانە جىلىتۋ جۇيەسىن گازعا كوشىرۋ ارقىلى ەنەرگيا تۇتىنۋ كولەمى %25- 30- عا ازايادى.
— سپورتتىق ينفراقۇرىلىم دا حالىقارالىق تالاپتارعا ساي قايتا جاساقتالىپ جاتىر. شىعىس مىنبەردىڭ استىنان تورەشىلەر بولمەسى، دوپينگ- باقىلاۋ ايماعى جانە ءارقايسىسى 50 شارشى مەترلىك 8 ارنايى كيىم اۋىستىرۋ ورنى اشىلادى. ال جاڭارتىلعان «مەدەۋ» قوناقۇيى ءبىر مەزەتتە 140 سپورتشىنى قابىلداي الادى، - دەدى ۆەدومستۆو باسشىسى.
ەسكە سالايىق، «مەدەۋ» مۇز ايدىنى 2025 -جىلعى سىرعاناۋ ماۋسىمىنان كەيىن جابىلدى.
كەيىن «مەدەۋدى» جاڭعىرتۋ جۇمىستارى 2027 -جىلى اياقتالاتىنى حابارلاندى.
اۆتورلار
دوسبول اتاجان