الماتىدا مەدەۋ مەن شىمبۇلاققا كولىكپەن كىرۋ ءتارتىبى وزگەردى
الماتى. KAZINFORM — الماتىدا ءماسليحات سەسسياسىندا «مەدەۋ» وڭىرلىك تابيعي پاركى مەن «شىمبۇلاق» شاتقالىنىڭ ەرەكشە قورعالاتىن تابيعي اۋماقتارىنا كولىكپەن كىرۋدى رەتتەيتىن جاڭا ءتارتىپ ۇسىنىلدى.
الماتى ەكولوگيا جانە قورشاعان ورتا باسقارماسى باسشىسىنىڭ ورىنباسارى ارشات باحتىگەرەيەۆتىڭ ايتۋىنشا، جاڭا ءتارتىپتىڭ نەگىزگى ماقساتى — ەرەكشە قورعالاتىن اۋماقتارعا تۇسەتىن كولىك جانە انتروپوگەندىك جۇكتەمەنى ازايتۋ.
— ءبىز بۇرىنعى ءتارتىپتى جاي عانا ساقتاپ قالۋدى ەمەس، ەكولوگيالىق جاعدايدى، زاڭ تالاپتارىن جانە تۇرعىنداردىڭ قۇقىعىن ەسكەرە وتىرىپ، كولىك جۇكتەمەسىن رەتتەۋدىڭ زاڭدى تەتىگىن ەنگىزۋدى ۇسىنىپ وتىرمىز، — دەدى ارشات باحتىگەرەيەۆ.
باسقارما مالىمەتىنشە، باقىلاۋ-وتكىزۋ پۋنكتى ارقىلى تاۋلىگىنە شامامەن 700 كولىك وتەدى. 2026 -جىلدىڭ سەگىز ايىندا 179024 كولىك وتكەن. ال 2022 -جىلى بۇل كورسەتكىش 76606 بولعان.
جاڭا ءتارتىپ بويىنشا ىشتەن جانۋ قوزعالتقىشى بار كولىكتەردىڭ كىرۋىنە شەكتەۋ قويىلادى.
ال ەلەكتروموبيلدەرگە بولەك رەجيم قاراستىرىلعان. ونداي كولىكتەرگە جۇمىس كۇندەرى كىرۋگە رۇقسات ەتىلەدى.
سونىمەن قاتار دەمالىس جانە مەرەكە كۇندەرى شەكتەۋ بارلىق كولىككە قولدانىلادى.
بۇل رەتتە جاڭا ءتارتىپ تۇرعىنداردىڭ مۇددەسىن، سونداي-اق جەدەل، كوممۋنالدىق جانە ارنايى قىزمەتتەردىڭ جۇمىسىن ەسكەرەدى. اتالعان اۋماقتا 48 جەكە تۇرعىن ءۇي، «قازگيدرومەت» پەن «قازسەلدەن قورعاۋعا» تيەسىلى قىزمەتتىك- تۇرعىن ءۇي عيماراتتارى، سونداي-اق تۇيىقسۋ شاتقالىنداعى نىساندار ورنالاسقان.
ەسكە سالايىق، «شىمبۇلاق» تاۋ- شاڭعى كۋرورتىنا اپاراتىن مەدەۋ — تۇيىقسۋ اۆتوجولىندا ينجەنەرلىك ينفراقۇرىلىمدى جاڭعىرتۋعا باعىتتالعان جوسپارلى جۇمىستار جۇرگىزىلەتىنى حابارلاندى.