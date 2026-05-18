الماتىدا ءبىر باعىتتى كوشەلەردىڭ سانى كوبەيۋى مۇمكىن
الماتى. KAZINFORM - الماتى كوشەلەرىندە كولىك قوزعالىسىن جاقسارتۋ ءۇشىن جاڭا شەشىمدەر ەنگىزىلىپ كەلەدى.
ماسەلەن، 2025-جىلى مەگاپوليستەگى 10 كوشە قيىلىسىندا «ۆافەلدى» جول بەلگىسى پايدا بولدى. بۇل ارنايى جول تورى قيىلىستىڭ رەتتەلەتىن ايماعىن كورسەتىپ، كەپتەلىس كەزىندە جولدى بوگەپ قالۋدىڭ الدىن الۋى ءتيىس ەدى.
الماتى قالاسى جول قوزعالىسى جانە جولاۋشىلار كولىگىن ۇيىمداستىرۋ باسقارماسىنا بۇل شەشىمنىڭ قانشالىقتى ءتيىمدى بولعانىن سۇراپ، رەداكسيامىز ساۋال جولدادى.
ۆەدومستۆو «قيىلىس ايماعىن بەلگىلەۋ» (ۆافەلدى تاڭبالاۋ) جول تاڭباسى - كەپتەلىس كەزىندە كولىكتىڭ جول قيىلىسىنا شىعۋىنا جول بەرمەۋىنە باعىتتالعانىن اتاپ ءوتتى. سەبەبى ءوز باعىتى بويىنشا باعدارشامنىڭ قىزىل ءتۇسى جانىپ، جول ورتاسىندا توقتاپ قالعان كولىكتەر كولدەنەڭ باعىتتاعى قوزعالىسقا كەدەرگى كەلتىرەدى.
- نەگىزگى ماقسات - كەپتەلىستەردى ازايتۋ، اسىرەسە، قاربالاس ۋاقىتتا كولىكتىڭ ۇزدىكسىز قوزعالىسىن قامتاماسىز ەتۋ جانە جۇرگىزۋشىلەردىڭ ءتارتىبىن جونگە كەلتىرۋ، - دەپ ءتۇسىندىردى باسقارما ماماندارى.
الايدا رەسمي جاۋاپتا «ۆافەلدى» جول بەلگىسىنىڭ تيىمدىلىگى تۋرالى ستاتيستيكا مەن وزگە دەرەكتەر بەرىلمەدى. ۆەدومستۆو تەك جول تورىندا قالىپ قويعان كولىكتەرگە ايىپپۇل سالۋ ماسەلەسى شەشىلىپ جاتقانىن ناقتىلادى.
قازىرگى ۋاقىتتا «كوركەم تەلەكوم» ج ش س- ءنىڭ «سەرگەك الماتى» فيليالى مەن الماتى قالاسى پوليتسيا دەپارتامەنتى بىرلەسىپ، قۇقىقبۇزۋشىلىقتىڭ اتالعان ءتۇرىن دەرەكتەردى وڭدەۋ جۇيەسىنە ەنگىزۋ ءۇشىن ق ر باس پروكۋراتۋراسىنىڭ قۇقىقتىق ستاتيستيكا جانە ارنايى ەسەپكە الۋ جونىندەگى كوميتەتىنە ۇسىنىس جولدانعان.
- قازىرگى ۋاقىتتا اتالعان ايىپپۇل ءتۇرىن رەسمي تۇردە ىسكە قوسۋ ءۇشىن باس پروكۋراتۋرادان رۇقسات الۋ كەرەك. وڭ شەشىم قابىلدانعان جاعدايدا «ۆافەلدى تاڭبالاۋ» جۇمىستارى قالانىڭ باسقا دا جاياۋ جۇرگىنشىلەر كوپ جۇرەتىن قيىلىستارىندا ۇيىمداستىرىلاتىن بولادى، - دەلىنگەن جاۋاپتا.
جاياۋ جۇرگىنشىلەرگە ارنالعان باعدارشام فازاسى
بيىل اقپان ايىندا الماتىدا جۇكتەمەسى جوعارى ءبىرقاتار جول قيىلىسىندا قوزعالىس سىزباسىن تۇزەتۋ بويىنشا پيلوتتىق جوبا قولعا الىندى. جوبا اياسىندا جۇرگىنشىلەر مەن كولىك قوزعالىسىنا ارنالعان جەكەلەگەن باعدارشام فازالارى ەنگىزىلدى.
وزگەرىستەر نازاربايەۆ داڭعىلى - گوگول كوشەسى، ابىلاي حان داڭعىلى - گوگول كوشەسى، دوستىق داڭعىلى - اباي داڭعىلى، سەيفۋللين داڭعىلى - ماقاتايەۆ كوشەسى، اباي داڭعىلى - التىنسارين داڭعىلى جول قيىلىستارىندا ەنگىزىلگەن. بۇل شەشىمنىڭ ناتيجەسى بويىنشا دا اگەنتتىك جاۋاپتى ۆەدومستۆوعا جۇگىندى.
الماتى قالاسى جول قوزعالىسى جانە جولاۋشىلار كولىگىن ۇيىمداستىرۋ باسقارماسىنىڭ جاۋابىنا سايكەس، اتالعان ۋچاسكەلەردە جاياۋ جۇرگىنشىلەر جولدان وتكەندە بارلىق باعىتتاعى كولىك توقتايدى. ياعني، ادامدار وڭعا نەمەسە سولعا بۇرىلاتىن كولىكتەرگە كەدەرگى كەلتىرمەيدى جانە وزدەرى جولدان قاۋىپسىز وتە الادى.
- بۇل جولداردىڭ وتكىزۋ قابىلەتىنە وڭ اسەرىن تيگىزەدى، سەبەبى جۇرگىزۋشىلەرگە جاياۋ جۇرگىنشىلەردى كۇتۋدىڭ قاجەتى بولمايدى جانە باعدارشامنىڭ رۇقسات بەرەتىن بەلگىسى جانعان كەزدە قيىلىستان جىلدامىراق وتە الادى. قازىرگى ۋاقىتتا اتالعان جۇمىس سحەماسى تالداۋ كەزەڭىندە. ونىڭ تيىمدىلىگى راستالعان جاعدايدا جاياۋ جۇرگىنشىلەر كوپ جۇرەتىن باسقا دا قالالىق قيىلىستاردا وسىنداي بولەك فازالاردى ەنگىزۋ جوسپارلانىپ وتىر، - دەپ تولىقتىردى ۆەدومستۆودان.
ءبىر باعىتتى قوزعالىس
سونداي-اق جول قوزعالىسى جانە جولاۋشىلار كولىگىن ۇيىمداستىرۋ باسقارماسى قالا جولدارىنداعى جاعدايدى جاقسارتۋ ءۇشىن ءبىر باعىتتى كوشەلەردىڭ سانى ارتۋى مۇمكىن ەكەنىن حابارلادى.
- قازىرگى تاڭدا قالا كوشەلەرىندە ءبىر باعىتتى قوزعالىستى ۇيىمداستىرۋ مۇمكىندىگى قاراستىرىلىپ جاتىر. بۇل شارا جول قوزعالىسىن وڭتايلاندىرۋدىڭ جانە جولدارداعى قاقتىعىس نۇكتەلەرىن ازايتۋدىڭ ءبىر ءتاسىلى رەتىندە زەرتتەلىپ جاتىر. دەگەنمەن، بۇل - ماسەلە الدىن الا تالقىلاۋ ساتىسىندا ەكەنىن ءتۇسىنۋ ماڭىزدى. ناقتى ۋچاسكەلەردە ءبىر باعىتتى قوزعالىستى ەنگىزۋ تۋرالى تۇپكىلىكتى شەشىم كولىك اعىندارىنا جان- جاقتى تالداۋ جۇرگىزىلىپ، بارلىق قىزمەتتەرمەن تولىق كەلىسىلگەن جاعدايدا قابىلدانادى، - دەلىنگەن باسقارما جاۋابىندا.
ەسكە سالايىق، 2018-جىلى الماتىنىڭ بىرنەشە كوشەسىنە ءبىر باعىتتى قوزعالىس ەنگىزىلگەن بولاتىن. ول كەزدە جامبىل، قاراساي باتىر، قابانباي باتىر، بوگەنباي باتىر، گوگول، مۇراتبايەۆ جانە ءشارىپوۆ كوشەلەرىنىڭ باعىتتى بەكىتىلدى.