الماتىدا بۇرىنعى تەمىرجول اۋرۋحاناسى مەملەكەتكە قايتارىلدى
الماتى. KAZINFORM - الماتى پروكۋراتۋراسى قالا ورتالىعىندا ورنالاسقان تەمىرجول اۋرۋحاناسىنىڭ عيماراتى مەن جەر ۋچاسكەلەرىن مەملەكەت مەنشىگىنە قايتاردى.
پروكۋراتۋرا مالىمەتىنشە، 2018 -جىلى ءبىرقاتار مامىلە ناتيجەسىندە بۇرىن تەمىرجول اپاتتار مەديسيناسى گوسپيتالىنە تيەسىلى بولعان دەنساۋلىق ساقتاۋ نىسانى مەن جەر ۋچاسكەلەرى جەكە مەنشىككە زاڭسىز ءوتىپ كەتكەن.
- ساۋىقتىرۋ ماقساتىنداعى جەر ۋچاسكەلەرى جەر جانە مەملەكەتتىك مۇلىك تۋرالى زاڭنامانىڭ تالاپتارىن بۇزا وتىرىپ وتكىزىلگەن. سوت تالقىلاۋى بارىسىندا مامىلەگە قاتىسۋشىلاردىڭ ءوزارا اففيليرلەنگەنى جانە مەملەكەتتىك مۇلىكتىڭ باسەكەلەستىك ورتادان تىس زاڭسىز شىعارىلعانى دالەلدەندى، - دەپ حابارلادى قۇقىق قورعاۋ ورگانى.
ناتيجەسىندە المالى اۋدانى پروكۋراتۋراسىنىڭ تالاپ-ارىزى بويىنشا سوت مەملەكەتتىك مۇلىكتى يەلىكتەن شىعارۋ جونىندەگى مامىلەلەردى جارامسىز دەپ تانىدى. سوت شەشىمى زاڭدى كۇشىنە ەندى، اپەللياتسيالىق شاعىم قاناعاتتاندىرۋسىز قالدىرىلدى.
- مەملەكەت مەنشىگىنە جالپى اۋماعى 0,3 گ ا بولاتىن ەكى جەر ۋچاسكەسى جانە اۋدانى 1628 كۆادرات مەتىر بولاتىن عيمارات قايتارىلدى. قايتارىلعان مۇلىكتىڭ جالپى قۇنى 2 ميلليارد تەڭگەدەن اسادى، - دەلىنگەن مالىمدەمەدە.
بۇعان دەيىن قالا پروكۋراتۋراسى اتالعان مۇلىكتى ەلەكتروندىق ساۋدا-ساتتىق ارقىلى ساتۋعا جول بەرمەدى.
ەسكە سالايىق، الماتىنىڭ ورتالىعىندا ورنالاسقان بۇرىنعى تەمىرجول اۋرۋحاناسىن قايتا جاڭعىرتۋ جوسپارى العاش رەت 2021 -جىلى جاريالاندى. جوباعا سايكەس، تاريحي عيمارات بالالارعا ارنالعان زاماناۋي وڭالتۋ ورتالىعىنا اينالۋى ءتيىس ەدى.
باستاپقى جوسپار بويىنشا قۇرىلىس جۇمىستارى 2022 -جىلدىڭ قاراشاسىندا اياقتالۋى كەرەك ەدى. الايدا جوبا مەرزىمى بىرنەشە رەت شەگەرىلدى: اۋەلى 2024 -جىلدىڭ قازانىنا، كەيىن 2025 -جىلدىڭ مامىرىنا، اقىر سوڭىندا 2026 -جىلعا اۋىستىرىلدى.
كوپتەن كۇتكەن جوبا بويىنشا ناقتى جۇمىستار ءالى دە باستالمادى.