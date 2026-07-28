KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    الماتىدا بۇرىنعى تەمىرجول اۋرۋحاناسى مەملەكەتكە قايتارىلدى

    الماتى. KAZINFORM - الماتى پروكۋراتۋراسى قالا ورتالىعىندا ورنالاسقان تەمىرجول اۋرۋحاناسىنىڭ عيماراتى مەن جەر ۋچاسكەلەرىن مەملەكەت مەنشىگىنە قايتاردى.

    Алматыда бұрынғы теміржол ауруханасы
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    پروكۋراتۋرا مالىمەتىنشە، 2018 -جىلى ءبىرقاتار مامىلە ناتيجەسىندە بۇرىن تەمىرجول اپاتتار مەديسيناسى گوسپيتالىنە تيەسىلى بولعان دەنساۋلىق ساقتاۋ نىسانى مەن جەر ۋچاسكەلەرى جەكە مەنشىككە زاڭسىز ءوتىپ كەتكەن.

    - ساۋىقتىرۋ ماقساتىنداعى جەر ۋچاسكەلەرى جەر جانە مەملەكەتتىك مۇلىك تۋرالى زاڭنامانىڭ تالاپتارىن بۇزا وتىرىپ وتكىزىلگەن. سوت تالقىلاۋى بارىسىندا مامىلەگە قاتىسۋشىلاردىڭ ءوزارا اففيليرلەنگەنى جانە مەملەكەتتىك مۇلىكتىڭ باسەكەلەستىك ورتادان تىس زاڭسىز شىعارىلعانى دالەلدەندى، - دەپ حابارلادى قۇقىق قورعاۋ ورگانى.

    ناتيجەسىندە المالى اۋدانى پروكۋراتۋراسىنىڭ تالاپ-ارىزى بويىنشا سوت مەملەكەتتىك مۇلىكتى يەلىكتەن شىعارۋ جونىندەگى مامىلەلەردى جارامسىز دەپ تانىدى. سوت شەشىمى زاڭدى كۇشىنە ەندى، اپەللياتسيالىق شاعىم قاناعاتتاندىرۋسىز قالدىرىلدى.

    - مەملەكەت مەنشىگىنە جالپى اۋماعى 0,3 گ ا بولاتىن ەكى جەر ۋچاسكەسى جانە اۋدانى 1628 كۆادرات مەتىر بولاتىن عيمارات قايتارىلدى. قايتارىلعان مۇلىكتىڭ جالپى قۇنى 2 ميلليارد تەڭگەدەن اسادى، - دەلىنگەن مالىمدەمەدە.

    بۇعان دەيىن قالا پروكۋراتۋراسى اتالعان مۇلىكتى ەلەكتروندىق ساۋدا-ساتتىق ارقىلى ساتۋعا جول بەرمەدى.

    ەسكە سالايىق، الماتىنىڭ ورتالىعىندا ورنالاسقان بۇرىنعى تەمىرجول اۋرۋحاناسىن قايتا جاڭعىرتۋ جوسپارى العاش رەت 2021 -جىلى جاريالاندى. جوباعا سايكەس، تاريحي عيمارات بالالارعا ارنالعان زاماناۋي وڭالتۋ ورتالىعىنا اينالۋى ءتيىس ەدى.

    باستاپقى جوسپار بويىنشا قۇرىلىس جۇمىستارى 2022 -جىلدىڭ قاراشاسىندا اياقتالۋى كەرەك ەدى. الايدا جوبا مەرزىمى بىرنەشە رەت شەگەرىلدى: اۋەلى 2024 -جىلدىڭ قازانىنا، كەيىن 2025 -جىلدىڭ مامىرىنا، اقىر سوڭىندا 2026 -جىلعا اۋىستىرىلدى.

    كوپتەن كۇتكەن جوبا بويىنشا ناقتى جۇمىستار ءالى دە باستالمادى.

    زاڭ جانە قۇقىق قوعام
    باقىتجول كاكەش
    باقىتجول كاكەش
    اۆتور