الماتىدا «بايسات» بازارى اۋكسيوندا 24 ميلليارد تەڭگەگە ساتىلدى
الماتى. KAZINFORM - الماتىدا ورنالاسقان «بايسات» بازارى قوماقتى قاراجاتقا ساتىلدى.
«قايتارىلعان اكتيۆتەردى باسقارۋ كومپانياسى» ج ش س sauda.ە-qazyna پورتالىندا «بايسات» كوتەرمە-بولشەك ساۋدا ورتالىعىن اشىق ەلەكتروندىق ساۋداعا قويعان بولاتىن. اۋكسيون بۇگىن، 7 -تامىز ساعات 12:00- دە ءوتىپ، نىسان 24772753285 تەڭگەگە ساتىلدى. الايدا بازاردىڭ جاڭا يەسىنىڭ ەسىمى كورسەتىلمەدى.
ەسكە سالايىق، 2024 -جىلى قايرات ساتىبالدىنىڭ ۇلىنا تيەسىلى «بايسات» بازارىنىڭ ءبىر بولىگى مەملەكەتكە قايتارىلدى. الماتى قالاسىنىڭ مامانداندىرىلعان اۋدانارالىق ەكونوميكالىق سوتى «الماتى جىلۋ» حولدينگ كەشەنىنىڭ (قازىرگى «بايسات» بازارى) مۇلكىمەن جاسالعان بارلىق مامىلەنى جارامسىز دەپ تانۋ تۋرالى شەشىم شىعاردى.
وعان دەيىن سوتقا دەيىنگى تەرگەۋ اياسىندا قايرات ساتىبالدى «بايسات» بازارىنىڭ باسىم بولىگىن ءوز ەركىمەن قايتارىپ بەرگەن بولاتىن.
نىسان «قايتارىلعان اكتيۆتەردى باسقارۋ كومپانياسى» ج ش س- نىڭ مەنشىگىنە بەرىلدى. كومپانيا العاش رەت «بايساتتى» 2025 -جىلدىڭ قىركۇيەك ايىندا اۋكسيونعا شىعاردى. ول كەزدە نىسان 28,6 ميلليارد تەڭگەگە باعالاندى. الايدا مۇنداي قوماقتى قاراجاتتى تولەۋگە دايىن ساتىپ الۋشى تابىلمادى.
2025-2026 -جىلداردىڭ ىشىندە تاعى بىرنەشە اۋكسيون وتسە دە، بازاردى ەشكىم ساتىپ المادى. ال ق ر قارجى مينيسترلىگى مەملەكەتتىك مۇلىك جانە جەكەشەلەندىرۋ كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسى نۇرماحان ادىلبەكوۆ نىسان الداعى ۋاقىتتا ساتىلماسا، الماتى قالاسى اكىمدىگىنىڭ كوممۋنالدىق مەنشىگىنە بەرىلۋى مۇمكىن ەكەنىن ايتتى.