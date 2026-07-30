الماتىدا اۆتوتۇراق پايدالانۋ ەرەجەلەرى وزگەرەدى
استانا. قازاقپارات - الماتىدا اۆتوتۇراق كەڭىستىگىن ءتيىمدى پايدالانۋ ءۇشىن جاڭا قاعيدالار ەنگىزىلمەك. بۇل تۋرالى قالالىق ءماسليحات وتىرىسىندا جول قوزعالىسى جانە جولاۋشىلار كولىگىن ۇيىمداستىرۋ باسقارماسىنىڭ باسشىسى ەرجان ديحانبايەۆ مالىمدەدى.
جاڭا جوباعا سايكەس، كوپقاباتتى تۇرعىن ۇيلەردىڭ تۇرعىندارى تۇرعىلىقتى جەرىنەن 500 مەتر راديۋستا ورنالاسقان ءبىر كوممۋنالدىق اۆتوتۇراقتا ءبىر كولىگىن تەگىن قويا الادى. بۇل رەتتە جۇرگىزۋشىگە ناقتى تۇراق ورنى بەكىتىلمەيدى.
مامانداردىڭ ايتۋىنشا، مۇنداي ءتاسىل اۆتوتۇراق ورىندارىن ءتيىمدى پايدالانۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. قۇجاتتا اۆتوتۇراقتاردى جابدىقتاۋ، جۇمىس ءتارتىبى جانە تولەم جاساۋ تالاپتارى دا بىرىزدەندىرىلمەك. ەرەجەلەردىڭ ورىندالۋى موبيلدى جانە ستاتسيونارلىق فوتو-بەينەتىركەۋ كەشەندەرى ارقىلى باقىلانادى. سونىمەن قاتار جۇرگىزۋشىلەر ءۇشىن قولدانىستاعى جەڭىلدىكتەر ساقتالادى.
اتاپ ايتقاندا، جولاۋشىلاردى وتىرعىزۋ نەمەسە ءتۇسىرۋ كەزىندە تروتۋار بويىنداعى اۆتوتۇراقتاردا العاشقى 5 مينۋت تەگىن بەرىلەدى. ال الاڭدىق اۆتوتۇراقتاردان شىعۋعا 10 مينۋت ۋاقىت اقىسىز قاراستىرىلعان. سونداي-اق سوعىس ارداگەرلەرى، مۇگەدەكتىگى بار ادامدار، كوپ بالالى انالار، ەلەكتر كولىگى يەلەرى جانە جەدەل قىزمەت كولىكتەرى بۇرىنعىداي اۆتوتۇراق اقىسىن تولەۋدەن تولىق بوساتىلادى.