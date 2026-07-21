الماتىدا اپتاپ ىستىقتان ەلەكتر ەنەرگياسى جاپپاي ءوشتى
الماتى. KAZINFORM - الماتىدا 17-20 -شىلدە ارالىعىندا ەلەكتر جەلىسىنىڭ جۇمىسىندا اقاۋلار بولدى. الاتاۋ جارىق كومپانياسى بۇل جاعدايدى اپتاپ ىستىققا بايلانىستى ەلەكتر جەلىلەرىنە تۇسكەن جۇكتەمەنىڭ كۇرت ارتۋىمەن ءتۇسىندىردى.
كومپانيا مالىمەتىنشە، اتالعان كەزەڭدە ەلەكتر جابدىقتاۋداعى ىركىلىستەر قالانىڭ ءتۇرلى اۋداندارىندا تىركەلگەن. ولار ا ج ك جەلىلەرىن دە، الماتى قالاسىنىڭ كوممۋنالدىق مەنشىگىندەگى جانە سەنىمگەرلىك باسقارۋ شارتتارى اياسىندا پايدالانىلاتىن ەلەكتر جەلىلەرىن دە، سونداي-اق تۇتىنۋشىلارعا تيەسىلى ابونەنتتىك جەلىلەردى دە قامتىعان.
- ءبىرقاتار جاعدايدا ەلەكتر جەلىلەرىنىڭ بىرنەشە ەلەمەنتى بىرگە زاقىمداندى. بۇل اپاتتىق- قالپىنا كەلتىرۋ جۇمىستارىنىڭ ۇزاقتىعىن ارتتىردى، ويتكەنى بىرەۋى جوندەلگەننەن كەيىن جەلىنىڭ باسقا ۋچاسكەلەرىندە اقاۋلار انىقتالىپ وتىردى، - دەپ ءتۇسىندىردى كومپانيا وكىلدەرى.
انىقتالعان اقاۋلاردى جويۋ ءۇشىن 17-20 -شىلدە ارالىعىندا 35 وندىرىستىك بريگادا جۇمىلدىرىلعان.
قازىر قالادا ەلەكترمەن جابدىقتاۋ سەنىمدىلىگىن ارتتىرۋ ءۇشىن ەلەكتر جەلىلەرىن جاڭعىرتۋدىڭ اۋقىمدى باعدارلاماسى جۇزەگە اسىرىلىپ جاتىر. وعان كابەلدىك جانە اۋە ەلەكتر جەلىلەرىن رەكونسترۋكسيالاۋ مەن سالۋ، ترانسفورماتورلىق جانە تاراتۋشى قوسالقى ستانتسيالاردى جاڭعىرتۋ، فيزيكالىق جانە مورالدىق تۇرعىدان توزىعى جەتكەن جابدىقتاردى اۋىستىرۋ، كۇردەلى ءارى اعىمداعى جوندەۋ جۇرگىزۋ، سونداي-اق زاماناۋي تەحنيكالىق شەشىمدەردى ەنگىزۋ كىرەدى.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن الماتىنىڭ ءبىر بولىگى جارىقسىز قالىپ، «كوكتوبە» اسپالى جولى ۋاقىتشا توقتادى.
اۆتورلار
دوسبول اتاجان