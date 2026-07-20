الماتىدا دارىگەرلەر دەنەسىنىڭ 90 پايىزى كۇيىپ قالعان ازاماتتى اجالدان اراشالاپ قالدى
استانا. KAZINFORM - الماتىنىڭ № 4 قالالىق كلينيكالىق اۋرۋحاناسىنىڭ دارىگەرلەرى گاز باللونىنىڭ جارىلۋى سالدارىنان اۋىر كۇيىك العان 26 جاستاعى ەر ادامنىڭ ءومىرىن ساقتاپ قالدى. ءبىر ايعا سوزىلعان ەمنەن كەيىن ەر ادام ۇيىنە شىعارىلدى.
ەر ادامنىڭ ءوز ءۇيىنىڭ اۋلاسىنداعى شارۋاشىلىق قوراسىندا تۇرعان گاز باللونى جارىلىپ كەتكەن. زارداپ شەككەن ادام جالىننان اۋىر كۇيىك الىپ، № 4 قالالىق كلينيكالىق اۋرۋحاناسىنىڭ قابىلداۋ بولىمىنە جەتكىزىلدى.
دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگىنىڭ مالىمەتىنشە، دارىگەرلەر پاسيەنتتەن باروجاراقاتتى، دەنە بەتىنىڭ %89- ىن قامتىعان تەرميالىق كۇيىكتى، ونىڭ ىشىندە %15- ىنىڭ تەرەڭ كۇيىك ەكەنىن، سونداي-اق سول قولىنىڭ جۇمساق تىندەرى اۋقىمدى زاقىمدانعان اۋىر جاراقاتىن انىقتادى. اۋرۋحاناعا تۇسكەن العاشقى مينۋتتاردان باستاپ وعان قارقىندى شوكقا قارسى ەم جۇرگىزىلدى.
پاسيەنت اۋرۋحاناعا جاتقىزىلعان كۇنى-اق زاقىمدانعان قولىنا شۇعىل قالپىنا كەلتىرۋ وپەراتسياسى جاسالدى. كەيىنگى اپتالاردا ەم كۇيىك بولىمشەسىندە جالعاستى. پاسيەنت بىرنەشە كەزەڭنەن تۇراتىن حيرۋرگيالىق ەم قابىلدادى، ونىڭ ىشىندە تەرىنى ترانسپلانتاتتاۋ (اۋتودەرموپلاستيكا) مەن زاقىمدانعان اياق-قولعا رەكونسترۋكتيۆتىك وپەراتسيالار جاسالدى. وسى ۋاقىت بويى دارىگەرلەر ومىرلىك ماڭىزدى اعزالاردىڭ قىزمەتىن، اسپاپتىق جانە زەرتحانالىق كورسەتكىشتەردى كۇن سايىن باقىلاپ، ناۋقاستىڭ جاعدايىنا سايكەس ەمدەۋ تاكتيكاسىن تۇزەتىپ وتىردى.
- پاسيەنت بىزگە وتە اۋىر جاعدايدا ءتۇستى. ءتورت تاۋلىك بويى رەانيماتسيادا بولدى. جاعدايى تۇراقتانعاننان كەيىن كۇيىك بولىمشەسىنە اۋىستىرىلدى. مۇنداي اۋقىمدى كۇيىكتەر دارىگەرلەر ءۇشىن ءاردايىم ەڭ كۇردەلى سىناقتاردىڭ ءبىرى. كلينيكانىڭ مۋلتيديستسيپلينارلىق كومانداسىنىڭ ۇيلەسىمدى جۇمىسىنىڭ ارقاسىندا ءبىز پاتسيەنتتىڭ ءومىرىن ساقتاپ قالا الدىق، - دەدى № 4 قالالىق كلينيكالىق اۋرۋحاناسىنىڭ كۇيىك بولىمشەسىنىڭ مەڭگەرۋشىسى ەلدوس المەنوۆ.
پاتسيەنتتىڭ ءوزى الەكساندر ارتۋكوۆ ەمدەۋ بارىسىندا كورسەتىلگەن كومەك پەن قولداۋ ءۇشىن دارىگەرلەر مەن مەديتسينا قىزمەتكەرلەرىنە العىسىن ءبىلدىردى.
— كۇيىك جانە رەانيماتسيا بولىمشەسىنىڭ مەديتسينا قىزمەتكەرلەرىنىڭ، كارديولوگتاردىڭ، تەراپيەۆتەردىڭ، تراۆماتولوگتاردىڭ ارقاسىندا ەم وتە جاقسى ءوتتى. بارلىق ەمشارا جوعارى كاسىبي دەڭگەيدە ءارى بارىنشا اۋىرتپالىقسىز ۇيىمداستىرىلدى. ماعان تەك فيزيكالىق ەمەس، مورالدىق قولداۋ دا كورسەتىلدى، ويتكەنى مۇنداي جاراقاتتاردى ەڭسەرۋ وتە قيىن. سانيتارلاردان باستاپ مەيىرگەرلەرگە، دارىگەرلەر مەن انەستەزيولوگتارعا دەيىنگى بارلىق مەديتسينا قىزمەتكەرلەرىنە شىن جۇرەكتەن العىسىمدى بىلدىرەمىن. № 4 قالالىق كلينيكالىق اۋرۋحاناسىنىڭ ۇجىمىنا كاسىبي بىلىكتىلىگى ءۇشىن ەرەكشە ريزامىن، — دەدى پاتسيەنت.
اۋرۋحاناعا جاتقىزىلعاننان كەيىن ءبىر اي وتكەن سوڭ ەر ادام ستاتسيوناردان شىعارىلدى. ەمدەۋ بارىسىندا ول قايتادان وزدىگىنەن ءجۇرىپ-تۇرىپ، ءوزىن-ءوزى كۇتە الاتىن جاعدايعا جەتتى. الدا ونى ۇزاق وڭالتۋ كەزەڭى كۇتىپ تۇر.