الماتىدا دارىگەرلەر بەسىنشى قاباتتان قۇلاعان ءتورت جاستاعى بالانى امان الىپ قالدى
استانا. قازاقپارات - الماتى قالاسى اكىمدىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى الماتى قالالىق بالالارعا شۇعىل مەديسينالىق كومەك كورسەتۋ ورتالىعىنىڭ دارىگەرلەرى تۇرعىن ءۇي كەشەنىنىڭ بەسىنشى قاباتىنان قۇلاپ، اۋىر جاراقات العان ءتورت جاستاعى بالاعا كۇردەلى نەيروحيرۋرگيالىق وتا جاساپ، امان الىپ قالدى، دەپ حابارلايدى «24KZ».
قوعامدىق دەنساۋلىق ساقتاۋ باسقارماسىنىڭ مالىمەتىنشە، بالا اۋرۋحانانىڭ قابىلداۋ بولىمىنە اۋىر جاعدايدا جەتكىزىلدى. تەكسەرۋ بارىسىندا دارىگەرلەر كوپتەگەن جاراقات، سونىڭ ىشىندە جۇلىنعا قىسىم تۇسىرگەن ءبىرىنشى بەل ومىرتقاسىنىڭ ىعىسقان كومپرەسسيالىق سىنۋىن انىقتادى. ناۋقاستىڭ جاعدايىن ەسكەرگەن ماماندار ەمدەۋدى ەكى كەزەڭمەن جۇرگىزۋ تۋرالى شەشىم قابىلدادى. الدىمەن نەيروحيرۋرگتەر ومىرتقا وزەگىندەگى قىسىمدى ازايتۋ وتاسىن جاساپ، كەيىن بەل ومىرتقاسىن ارنايى بەكىتۋ جۇيەسى ارقىلى تۇراقتاندىردى.
كۇردەلى وتانى نەيروحيرۋرگيا ءبولىمىنىڭ مەڭگەرۋشىسى ايدىن نۇسىپقوجايەۆتىڭ جەتەكشىلىگىمەن نەيروحيرۋرگتەر مۇحتار يبراگيموۆ پەن التاي انارباي جۇرگىزدى. دەر كەزىندە كورسەتىلگەن مەديسينالىق كومەكتىڭ ارقاسىندا دارىگەرلەر بالانىڭ قوزعالۋ جانە سەزىنۋ قابىلەتىن ساقتاپ قالدى.
«ءبىز بالانىڭ قوزعالىس قىزمەتىن قالپىنا كەلتىردىك. وڭالتۋ كۋرسىنان كەيىن ول وزدىگىنەن جۇرە الادى»، - دەدى ايدىن نۇسىپقوجايەۆ.
قازىرگى ۋاقىتتا كىشكەنتاي ناۋقاستىڭ جاعدايى ەداۋىر جاقسارعان. ستاتسيونارلىق ەم اياقتالعاننان كەيىن ول ۇيىنە شىعارىلىپ، امبۋلاتوريالىق باقىلاۋ مەن وڭالتۋ ەمىن جالعاستىرادى.