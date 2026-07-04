الماتىدا اقىلدى تەحنولوگيالارعا ارنالعان قازاقستان-قىتاي حالىقارالىق كورمەسى ءوز جۇمىسىن باستادى
الماتى. KAZINFORM - الماتىدا 2-شىلدەدە قازاقستان-قىتايدىڭ اقىلدى تەحنولوگيالار مەن زاماناۋي ءومىر سالتىنا ارنالعان XXI حالىقارالىق كورمەسى ءوز جۇمىسىن باستادى. ءىس-شارا اياسىندا فورۋم ءوتىپ، قازاقستان مەن قىتاي كاسىپكەرلەرى اراسىندا B2B فورماتىنداعى ىسكەرلىك كەزدەسۋلەر ۇيىمداستىرىلدى.
جالپى اۋماعى 10 مىڭ شارشى مەتر بولاتىن كورمە الاڭىندا 500 گە جۋىق ستەند ورنالاستىرىلعان. كورمەگە قىتايدىڭ ءتۇرلى پروۆينتسيالارى، اۆتونوميالىق وڭىرلەرى مەن ءىرى قالالارىنان كەلگەن 400 گە جۋىق كاسىپورىن قاتىسىپ جاتىر.
ولاردىڭ قاتارىندا بەيجىڭ، جيلين، چجەتسزيان، فۋتسزيان، جيانسي، شاندۋن، حەنان، گۋاندۋن، سىچۋان، شەنسي، گانسۋ جانە شىڭجاڭ وڭىرلەرىنىڭ كومپانيالارى بار. سونىمەن قاتار كورمەگە شىڭجاڭ وندىرىستىك-قۇرىلىس كورپۋسىنىڭ دەلەگاتسياسى دا قاتىسىپ وتىر.
قازاقستان تاراپىنان كورمەگە 100 دەن استام ءىرى كاسىپكەر مەن بيزنەس وكىلدەرى بارعان. سونداي-اق كورمەگە وزبەكستان، تۇرىكمەنستان، قىرعىزستان، تاجىكستان جانە ازەربايجاننان دەلەگاتسيالار قاتىسىپ، قىتايلىق كومپانيالارمەن ىسكەرلىك بايلانىس ورناتۋعا مۇمكىندىك الدى.
كورمەنىڭ ماڭىزدى بولىمدەرىنىڭ ءبىرى اپاتتىق-قۇتقارۋ جانە تاۋ-كەن سالاسىنا ارنالعان زاماناۋي جابدىقتاردىڭ ارنايى ەكسپوزيتسياسى بولدى. وندا توتەنشە جاعدايلار كەزىندە قولدانىلاتىن قىتايلىق وزىق تەحنيكا مەن اپاتتاردىڭ سالدارىن جويۋعا ارنالعان كەشەندى ينجەنەرلىك شەشىمدەر تانىستىرىلدى.
ەكسپوزيتسيانىڭ نەگىزگى جاڭالىعى - قىتايدا شىعارىلعان سانيتارلىق اۆياتسيا ۇشاق. ونىڭ تانىستىرىلىمى قازاقستان مەن قىتاي اراسىنداعى ساۋدا-ەكونوميكالىق ىنتىماقتاستىقتىڭ ءداستۇرلى تاۋار اينالىمىنان جوعارى تەحنولوگيالار مەن يننوۆاتسيالىق ونىمدەرگە قاراي بەت بۇرعانىن كورسەتتى.
قازىر ەكى ەل اراسىنداعى سەرىكتەستىك جوعارى تەحنولوگيالار، مەديتسينالىق تەحنيكا، توتەنشە جاعدايلاردىڭ الدىن الۋ جانە ولاردى جويۋعا ارنالعان شەشىمدەر سياقتى قوسىلعان قۇنى جوعارى سالالاردى دامىتۋعا باسىمدىق بەرىپ كەلەدى.
B2B فورماتىنداعى كەزدەسۋلەر اياسىندا قازاقستان مەن قىتايدىڭ 130 دان استام جەتەكشى كاسىپورنى ءوزارا كەلىسسوز جۇرگىزدى. كەزدەسۋلەردە تۇرمىستىق مەديتسينالىق تەحنيكا، جاڭارتىلاتىن ەنەرگيا كوزدەرىنە نەگىزدەلگەن ەنەرگيا ساقتاۋ جۇيەلەرى، «اقىلدى ءۇي» تەحنولوگيالارى، سمارت-گادجەتتەر جانە ينتەللەكتۋالدى قويما جۇيەلەرى سياقتى يننوۆاتسيالىق باعىتتار بويىنشا ىنتىماقتاستىق مۇمكىندىكتەرى تالقىلاندى.
جىل سايىن ءداستۇرلى تۇردە ۇيىمداستىرىلاتىن بۇل كورمە قازاقستان مەن قىتاي اراسىنداعى ساۋدا-ەكونوميكالىق بايلانىستاردى جاڭا دەڭگەيگە كوتەرۋگە، ينۆەستيتسيالىق ىنتىماقتاستىقتى كەڭەيتۋگە جانە بىرلەسكەن جوبالاردى جۇزەگە اسىرۋعا جول اشاتىن ماڭىزدى الاڭعا اينالىپ وتىر.