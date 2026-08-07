الماتىدا اباي كۇنى قالاي اتاپ وتىلەدى
الماتى. KAZINFORM - الماتىدا اباي كۇنىنە وراي ادەبي، مادەني جانە اعارتۋشىلىق باعىتتاعى ءبىرقاتار ءىس-شارا ۇيىمداستىرىلادى.
الماتى اكىمدىگىنىڭ مالىمەتىنشە، نەگىزگى ءىس-شارالاردىڭ ءبىرى - Almaty Summer Fest جوباسى اياسىندا وتەتىن «اباي الەمى» كونسەرت-سپەكتاكلى. ول 8- تامىز ساعات 18:00-دەن 22:00-گە دەيىن «الاتاۋ» ءداستۇرلى ونەر تەاترىنىڭ الدىنداعى الاڭدا وتەدى. قويىلىمنان كەيىن مەرەكەلىك كونسەرت ۇيىمداستىرىلادى.
باعدارلامادا ماقپال ءجۇنىسوۆا، جانار دۋعالوۆا، 6ellucci, KeshYou, اسحات تارعىن، IL Canto كۆارتەتى، تالعات كۇزەمبايەۆ، ەرلان ءبىلال، نۇرلىبەك ناعمەتوۆ، سەرىك يساحان، نۇرلان بەردىبايەۆ، ءبىرجان دەمە ۇلى، ISATAY ونەر كورسەتەدى. سونداي-اق «الاتاۋ» ءداستۇرلى ونەر تەاترىنىڭ ارتيستەرى، «الاتاۋ» انسامبلى جانە مەدەۋ اۋدانىنىڭ شىعارماشىلىق ۇجىمدارى ساحناعا شىعادى.
10- تامىز ساعات 08:30-دا اباي الاڭىندا قالا اكىمدىگى وكىلدەرىنىڭ، قوعام قايراتكەرلەرى مەن زيالى قاۋىم وكىلدەرىنىڭ قاتىسۋىمەن اقىن ەسكەرتكىشىنە گۇل قويۋ ءراسىمى وتەدى.
ودان بولەك ءىس-شارالار ءتىزىمى:
8-تامىز
16:00, ناۋرىزباي اۋدانىنىڭ كوميۋنيتي ورتالىعى (شۇعىلا شاعىن اۋدانى، 340ب) - «اباي ولەڭدەرى» اكۋستيكالىق كەشى.
10- تامىز
10:00, №176 مەكتەپ-گيمنازيا كىتاپحاناسى - «دانالىقتىڭ دارا جولى - اباي» مەكتەپ وقۋشىلارى اراسىنداعى مانەرلەپ وقۋ بايقاۋى.
11:00, №24 كىتاپحانا (4-اينابۇلاق شاعىن اۋدانى، 174) - «ادامزاتتىڭ الىبى - حاكىم اباي» ادەبي-مۋزىكالىق كەشى.
11:00, №6 كىتاپحانا (تاتار كوشەسى، 32) - «ولمەيتۇعىن ارتىنا ءسوز قالدىرعان» ادەبي-پوەزيالىق كەشى.
11:00, №14 كىتاپحانا (ريمسكي-كورساكوۆ كوشەسى، 3) - «اباي مۇراسى - ۇلتتىڭ رۋحاني قازىناسى» تانىمدىق ساعاتى.
11:00, №29 كىتاپحانا (وربيتا-4 ش/ا، 10) - «ۇلى دالا ءۇنى - اباي» ادەبي-مۋزىكالىق كەشى.
11:00, مۇحتار اۋەزوۆ اتىنداعى كىتاپحانا (اباي داڭعىلى، 141) - «اباي مۇراسى جانە قازىرگى جاستار: رۋحاني جاڭعىرۋ مەن جاڭا كوزقاراس» تاقىرىبىنداعى دوڭگەلەك ۇستەل.
11:00, Alatau Creative Hub ورتالىعى (نۇركەنت شاعىن اۋدانى، 5/11) - «اباي ءسوزى - ۇرپاققا امانات» پوەزيا كەشى.
12:00, ناۋرىزباي اۋدانىنىڭ كوميۋنيتي ورتالىعى (شۇعىلا شاعىن اۋدانى، 340ب) - «اباي وقۋلارى» ادەبي كەشى.
14:00, №1 كىتاپحانا (ل. تولستوي كوشەسى، 36) - «اسىل ءسوزدى ىزدەسەڭ، ابايدى وقى، ەرىنبە…» ادەبي پوديۋمى.
14:00, №32 كىتاپحانا (دوستىق داڭعىلى، 42ب) - «اباي» كۇنى. «ابايدى وقى، تانى، ۇلگى ال!» پورترەتتىك كەشى.
14:00, الماتى كىتاپحانالارىنىڭ فيليالى (روزىباكييەۆ كوشەسى، 247/7) - «حاكىم اباي - ۇلت رۋحانياتىنىڭ تەمىرقازىعى» ادەبي- مۋزىكالىق كەشى.
16:00, ەسەنتاي وزەنىنىڭ جاعالاۋى - «جاعالاۋداعى اباي» ينستاللياتسيالىق جوباسىنىڭ تانىستىرىلىمى. جوبا قالا تۇرعىندارى مەن قوناقتارىن ۇلى اقىننىڭ شىعارماشىلىعى جانە رۋحاني مۇراسىمەن تانىستىرۋعا باعىتتالعان.
سونىمەن قاتار 10-تامىزدا №6 وقۋشىلار ءۇيىنىڭ اۋماعىندا ۇلى قازاق اقىنى، اعارتۋشىسى ءارى ويشىلى اباي قۇنانباي ۇلىنىڭ شىعارماشىلىعىنا ارنالعان ارت-گالەرەيا ۇيىمداستىرىلادى.
ەسكە سالايىق، 150 جاس سۋرەتشى اباي مۇراسىن قىلقالاممەن دارىپتەدى.