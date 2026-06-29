الماتىدا اۋانىڭ لاستانۋ دەڭگەيى 20 پايىزعا دەيىن تومەندەيدى
الماتى. KAZINFORM - الماتىدا قالالىق ءماسليحاتتىڭ كەزەكتەن سەسسياسى ءوتتى.
سەسسيا بارىسىندا 2026-2028 -جىلدارعا ارنالعان قورشاعان ورتانى قورعاۋ جونىندەگى ءىس-شارالار جوسپارى تانىستىرىلدى. ءماسليحات دەپۋتاتىنىڭ سۇراعىنا جاۋاپ بەرگەن الماتى قالاسىنىڭ ەكولوگيا جانە قورشاعان ورتا باسقارما باسشىسىنىڭ ورىنباسارى ارشات باحتىگەرەيەۆ قالاداعى اۋا ساپاسىن جاقسارتۋعا باعىتتالعان جۇمىستار تۋرالى ءتۇسىندىردى.
ونىڭ ايتۋىنشا، بۇل قۇجات 9 باعىت بويىنشا 43 ءىس-شارانى قامتىسا، ونىڭ ىشىندە 17 ءىس-شارا اتموسفەرالىق اۋانىڭ ساپاسىن جاقسارتۋعا باعىتتالعان. جوسپاردىڭ باستى ەرەكشەلىگى - اۋانى لاستايتىن ءبىر عانا باعىتپەن ەمەس، ەنەرگەتيكا، جەكە سەكتور، اۆتوكولىك جانە ءوندىرىس كاسىپورىندارى سەكىلدى بارلىق ماسەلەلەرگە ءبىر مەزگىلدە ىقپال ەتەدى.
قۇجاتتا كورسەتىلگەن نەگىزگى ءىس-شارالار:
- ج ە و-2 جانە ج ە و-3 نىساندارىن گازعا اۋىستىرۋ؛
- اتموسفەرالىق اۋانى قورعاۋ قاعيدالارىن ىسكە اسىرۋ؛
- اۆتوكولىكتەردىڭ تۇتىندىگى مەن وتالۋىنا تۇراقتى مونيتورينگ جۇرگىزۋ؛
- تومەن ەميسسيالىق ايماقتاردى (LEZ) ەنگىزۋ؛
- ەكولوگيالىق تالاپتارعا سايكەس كەلمەيتىن كولىكتەردى كەزەڭ-كەزەڭمەن قىسقارتۋ؛
- ەكولوگيالىق رەيدتەردى وتكىزۋ جانە ت. ب..
- 2028 -جىلدىڭ سوڭىنا دەيىن الماتى قالاسى اتموسفەرالىق اۋاسىن قورعاۋ قاعيدالارىن ىسكە اسىرۋ ارقىلى اۋانى لاستانۋ دەڭگەيىن كەم دەگەندە %20- عا دەيىن تومەندەتۋ، سونداي-اق بارلىق جوسپارلانعان ءىس-شارالاردىڭ كەزەڭ-كەزەڭمەن ورىنداۋ كوزدەلىپ وتىر. جوسپاردىڭ باستى ەرەكشەلىگى - لاستانۋدىڭ ءبىر عانا كوزىنە ەمەس، ەنەرگەتيكا، جەكە سەكتور، اۆتوكولىك جانە ءوندىرىس كاسىپورىندارى سەكىلدى بارلىق نەگىزگى ماسەلەلەرگە ءبىر مەزگىلدە ىقپال ەتۋ، - دەدى ول.
ەسكە سالايىق، بىلتىر الماتى ءماسليحاتىندا اتموسفەرالىق اۋانى قورعاۋ قاعيدالارى بەكىتىلگەن بولاتىن.
بۇل قاعيدالار جايلى ەكولوگيا جانە قورشاعان ورتا باسقارما باسشىسىنىڭ ورىنباسارى ارشات باحتىگەرەيەۆ اگەنتتىككە بەرگەن سۇحباتىندا ايتىپ بەردى.