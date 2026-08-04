الماتىدا 45 مىڭ ورىندىق ستاديوننىڭ قۇرىلىسى قالاي ءجۇرىپ جاتىر
الماتى. KAZINFORM - الماتىدا ۋەفا تالاپتارىنا ساي 45 مىڭ ورىندىق ستاديون سالىنىپ جاتىر.
الماتى قالاسى قۇرىلىس باسقارماسىنىڭ باسشىسى نۇربول نۇرساعاتوۆتىڭ ايتۋىنشا، جاڭا الاڭ قۇلجا جانە تالعار تاس جولدارىنىڭ اراسىندا بوي كوتەرەدى. جوبانى ىسكە اسىرۋعا بولىنگەن اۋماقتىڭ جالپى كولەمى شامامەن 32 گەكتار.
- قازىر نىساندا قۇرىلىس جۇمىستارى قارقىندى جۇرگىزىلىپ جاتىر. جوبا زاماناۋي سپورت ينفراقۇرىلىمىنا قويىلاتىن تالاپتارعا سايكەس جۇزەگە اسىرىلىپ، ءتۇرلى دەڭگەيدەگى جارىستاردى وتكىزۋگە ارنالعان تولىققاندى سپورت كەشەنىن قالىپتاستىرۋدى كوزدەيدى، - دەدى نۇربول نۇرساعاتوۆ.
ۆەدومستۆو باسشىسى جاڭا ستاديون ۋەفا- نىڭ IV ساناتتاعى تالابىنا تولىق ساي بولاتىنىن اتاپ ءوتتى. بۇل حالىقارالىق دەڭگەيدەگى فۋتبول ماتچتارى مەن ءىرى سپورتتىق ءىس-شارالاردى وتكىزۋگە مۇمكىندىك بەرمەك.
جوبا اياسىندا نەگىزگى فۋتبول ارەناسىمەن قاتار جاتتىعۋ الاڭدارى، سپورتشىلار مەن كوماندالارعا ارنالعان زاماناۋي ينفراقۇرىلىم، جانكۇيەرلەرگە ارنالعان ايماق، قاۋىپسىزدىك جۇيەلەرى جانە ىرگەلەس اۋماقتى كەشەندى كورىكتەندىرۋ جۇمىستارى قاراستىرىلعان.
- نىساننىڭ كولىك قولجەتىمدىلىگىنە دە ەرەكشە نازار اۋدارىلعان. قالاداعى نەگىزگى كوشەلەردىڭ بويىندا ورنالاسۋى ستاديوندى الماتىنىڭ كولىك جۇيەسىنە ءتيىمدى كىرىكتىرۋگە مۇمكىندىك بەرەدى، - دەپ اتاپ ءوتتى ول.
ستاديوننىڭ قۇرىلىس جۇمىستارىن 2028 -جىلدىڭ ناۋرىزىندا اياقتاۋ جوسپارلانعان.
ەسكە سالايىق، باستاپقىدا الماتىدا 35 مىڭ ورىندىق جاڭا ستاديون سالىناتىنى حابارلانعان.
الايدا كەيىن الماتى اكىمى ستاديوننىڭ سىيىمدىلىعى 45 مىڭعا ۇلعايتىلاتىنىن ايتتى.