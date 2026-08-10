KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    الماتىدا 1،2 ميلليارد تەڭگەگە باعالانعان كيىك ءمۇيىزى ساتىلىمعا شىعارىلدى

    الماتى. KAZINFORM - الماتىدا 1 توننا كيىك ءمۇيىزى اۋكسيونعا قويىلدى.

    рога сайгак
    Фото: sauda.e-qazyna

    e-Qazyna پورتالىنداعى حابارلاندىرۋعا سايكەس، لوتتىڭ باستاپقى باعاسى - 1،2 ميلليارد تەڭگە.

    كيىك ءمۇيىزىنىڭ ءبىر كەلىسى 2،6 مىڭ ا ق ش دوللارى رەتىندە باعالانعان. اۋكسيون 21- تامىز كۇنى ساعات 10:00–دە باستالادى. وعان قاتىسۋ ءۇشىن 184،07 ميلليون تەڭگە كولەمىندە كەپىلدىك جارنا ەنگىزۋ قاجەت.

    Фото: sauda.e-qazyna

    پورتالداعى اقپاراتقا سايكەس، مۇيىزدەردىڭ ورتاشا ۇزىندىعى - 25 س م. قازىر ولار الماتى قالاسى ەرەۆان كوشەسى، в2 مەكەنجايىندا ورنالاسقان.

    ساتۋشى تاراپ — «جاسىل دامۋ» ا ق، ال بالانس ۇستاۋشى — ق ر ەكولوگيا جانە تابيعي رەسۋرستار مينيسترلىگى ورمان شارۋاشىلىعى جانە جانۋارلار دۇنيەسى كوميتەتىنىڭ «وحوتزووپروم» وندىرىستىك بىرلەستىگى» ر م ق ك.

    قوعام
    باقىتجول كاكەش
    باقىتجول كاكەش
    اۆتور