الماتىدا 1،2 ميلليارد تەڭگەگە باعالانعان كيىك ءمۇيىزى ساتىلىمعا شىعارىلدى
الماتى. KAZINFORM - الماتىدا 1 توننا كيىك ءمۇيىزى اۋكسيونعا قويىلدى.
e-Qazyna پورتالىنداعى حابارلاندىرۋعا سايكەس، لوتتىڭ باستاپقى باعاسى - 1،2 ميلليارد تەڭگە.
كيىك ءمۇيىزىنىڭ ءبىر كەلىسى 2،6 مىڭ ا ق ش دوللارى رەتىندە باعالانعان. اۋكسيون 21- تامىز كۇنى ساعات 10:00–دە باستالادى. وعان قاتىسۋ ءۇشىن 184،07 ميلليون تەڭگە كولەمىندە كەپىلدىك جارنا ەنگىزۋ قاجەت.
پورتالداعى اقپاراتقا سايكەس، مۇيىزدەردىڭ ورتاشا ۇزىندىعى - 25 س م. قازىر ولار الماتى قالاسى ەرەۆان كوشەسى، в2 مەكەنجايىندا ورنالاسقان.
ساتۋشى تاراپ — «جاسىل دامۋ» ا ق، ال بالانس ۇستاۋشى — ق ر ەكولوگيا جانە تابيعي رەسۋرستار مينيسترلىگى ورمان شارۋاشىلىعى جانە جانۋارلار دۇنيەسى كوميتەتىنىڭ «وحوتزووپروم» وندىرىستىك بىرلەستىگى» ر م ق ك.