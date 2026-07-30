الماتى ىسكەر قالالاردىڭ الەمدىك رەيتينگىندە 10 ساتىعا كوتەرىلدى
الماتى. KAZINFORM - الماتى International Congress and Convention Association (ICCA) قاۋىمداستىعىنىڭ جىل سايىنعى رەيتينگىندە 10 ساتىعا جوعارى كوتەرىلدى.
قالا اكىمدىگىنىڭ مالىمەتىنشە، بۇل قالانىڭ كونگرەستەر، كونفەرەنسيالار جانە وزگە دە ىسكەرلىك ءىس-شارالاردى وتكىزۋگە قولايلى ورتالىق رەتىندەگى بەدەلى ارتىپ كەلە جاتقانىن كورسەتەدى.
ICCA - ىسكەرلىك تۋريزم يندۋسترياسىنداعى جەتەكشى حالىقارالىق كوممەرتسيالىق ەمەس قاۋىمداستىقتاردىڭ ءبىرى. ونىڭ قۇرامىنا الەمنىڭ 100-گە جۋىق ەلىنەن 1100-دەن استام ۇيىم كىرەدى. ۇيىمنىڭ جىل سايىنعى رەيتينگى MICE- تۋريزمنىڭ دامۋ دەڭگەيىن باعالايتىن ەڭ بەدەلدى حالىقارالىق كورسەتكىشتەردىڭ ءبىرى سانالادى.
- Almaty Tourism Bureau ICCA قاۋىمداستىعىنا ءۇش جىلدان بەرى مۇشە. بۇل الماتىعا حالىقارالىق كاسىبي قاۋىمداستىقپەن، كونگرەسس ۇيىمداستىرۋشىلارىمەن جانە سالانىڭ جەتەكشى سەرىكتەستەرىمەن تىكەلەي بايلانىس ورناتۋعا، سونداي-اق قالانىڭ ىسكەرلىك تۋريزمدەگى الەۋەتىن جاھاندىق دەڭگەيدە تانىتۋعا مۇمكىندىك بەرىپ كەلەدى، - دەپ حابارلادى اكىمدىكتەن.
2025-جىلعى ICCA مالىمەتىنە سايكەس، الماتىدا وتكەن حالىقارالىق ءىس-شاراعا قاتىسقان ءبىر دەلەگات ورتاشا ەسەپپەن 1210 ا ق ش دوللار جۇمسايدى. بۇل سوماعا قوناق ۇيدە تۇرۋ، تاماقتانۋ، كولىك جانە وزگە دە قىزمەتتەرگە جۇمسالعان قاراجات كىرەدى.
ورتا ەسەپپەن ءبىر حالىقارالىق ءىس-شارا قالا ەكونوميكاسىنا شامامەن 327 مىڭ ا ق ش دوللارى كولەمىندە پايدا اكەلەدى. ال 2025 -جىلدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا الماتىدا وتكەن ICCA ءىس-شارالارىنىڭ جالپى ەكونوميكالىق ۇلەسى شامامەن 2,94 ميلليون ا ق ش دوللارىنا جەتكەن.
ەسكە سالايىق، الماتى مەن استانا الەمدەگى ۇزدىك ستۋدەنتتىك قالالار رەيتينگىندە جوعارىلادى.