الماتى وبلىسىندا سارباز اسكەري ءبولىمىنىڭ ءتورتىنشى قاباتىنان قۇلاپ كەتتى
قونايەۆ. KAZINFORM - قونايەۆ قالاسىنداعى № 32363 اسكەري بولىمىندە مەرزىمدى اسكەري قىزمەتتەگى اسكەري قىزمەتشى ءتورتىنشى قاباتتىڭ تەرەزەسىنەن قۇلاپ، جاراقات الدى.
ق ر قارۋلى كۇشتەرىنىڭ دەسانتتىق- شابۋىلداۋ اسكەرلەرى زارداپ شەككەن ساربازدىڭ دەرەۋ مەديسينالىق مەكەمەگە جەتكىزىلگەنىن جانە وعان بارلىق قاجەتتى مامانداندىرىلعان مەديسينالىق كومەك كورسەتىلىپ جاتقانىن حابارلادى. ونىڭ جاعدايى دارىگەرلەردىڭ تۇراقتى باقىلاۋىندا.
- قولدا بار مالىمەتتەرگە سايكەس، وقيعاعا دەيىن ول اسكەري قىزمەتتى وتكەرۋ جاعدايلارىنا شاعىمدانباعان. ونىڭ الدىندا عانا ول اسكەري بولىمگە كەلگەن اتا- اناسىمەن كەزدەسكەن، بۇل رەتتە ولار تاراپىنان دا قانداي ءدا بىر وتىنىشتەر مەن ارىزدار تۇسپەگەن، - دەلىنگەن حابارلامادا.
اتالعان دەرەك بويىنشا ق ر ءى ءى م اسكەري-تەرگەۋ باسقارماسى قىلمىستىق ءىس قوزعادى. قاجەتتى تەرگەۋ ارەكەتتەرى جۇرگىزىلىپ جاتىر.
قورعانىس مينيسترلىگى دە قىزمەتتىك تەكسەرىس تاعايىنداپ، ارنايى كوميسسيا قۇردى. جاعداي ەرەكشە باقىلاۋعا الىندى.
«انا جۇرەگى» سارباز انالارى كوميتەتى» رەسپۋبليكالىق قوعامدىق بىرلەستىگى اقپارات تۇسكەن بويدا ۇيىم وكىلىنىڭ اسكەري بولىمگە بارعانىن، كەيىن مەديسينالىق مەكەمەدەگى زارداپ شەككەن اسكەري قىزمەتشىنىڭ جاعدايىن بىلگەنىن حابارلادى.
سارباز انالارى كوميتەتى تەرگەۋ اياقتالعانعا دەيىن اسىعىس قورىتىندى جاساماۋ كەرەكتىگىن ەسكە سالدى.
بۇعان دەيىن وسكەمەندە اسكەري بولىمنەن قاشىپ كەتكەن سارباز ۇستالدى.