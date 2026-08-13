KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    الماتى وبلىسىندا «بايسەركە اسپانى» اۋە شوۋى وتەدى

    استانا. قازاقپارات - الماتى وبلىسى ءىس-شارالار تۋريزمىن دامىتۋعا باسىمدىق بەرىپ وتىر. بيىل وڭىردە تۋريستەردى جىل بويى تارتۋعا باعىتتالعان 30-دان استام اۋقىمدى شارا وتكىزۋ جوسپارلانعان. ونىڭ ءبىرقاتارى حالىقارالىق دەڭگەيدە ءوتىپ، مىڭداعان كورەرمەن مەن قاتىسۋشىنى جينادى.

    р
    Фото: Дамира Кеңесбай / Kazinform

     وبلىستىڭ تۋريستىك الەۋەتى جايلى «بايسەركە اسپانى» اۋە شوۋىنا ارنالعان بريفينگتە ايتىلدى. ماسەلەن، «ادام جانە عارىش» اۆيافەستيۆالى مەن ورتالىق ازيا دريفت شوۋى جارىسىنا ون مىڭنان استام كورەرمەن كەلگەن. سونداي-اق سپورتتىق تۋريزم باعىتىندا دا كورسەتكىش جوعارى.

    حالىقارالىق Tengri Ultra ۋلترامارافونىنا ەكى مىڭعا جۋىق سپورتشى قاتىسسا، ورتالىق ازياداعى ەڭ ءىرى OCEANMAN 2026 جارىسىنا 19 ەلدەن 1600-دەن استام قاتىسۋشى جينالدى. بيىل 16- تامىزدا وتەتىن ءداستۇرلى «بايسەركە اسپانى» اۆياتسيالىق شوۋى دا كوپ كورەرمەن جينايدى دەپ كۇتىلۋدە.

    قۋانىشبەك ميرامبەك ۇلى، الماتى وبلىسى تۋريزم باسقارماسىنىڭ باسشىسى:

     - ءبىزدىڭ اۆياتسيالىق شوۋىمىز تاڭەرتەڭ 10:00-دەن كەشكى 18:00-گە دەيىن بولادى. بىلتىر 14 مىڭداي ادام بولدى. ونىڭ 22 پايىزى شەتەلدىك ازاماتتار ەدى. بيىل 20 مىڭعا دەيىن ادام قابىلداۋعا دايىنبىز. 20 مىڭ بيلەت شىعاردىق. ونى ۆەب-سايتتاردان دا السا بولادى. بولەك كاسسالاردا كىرەبەرىستە قاراستىرىلاتىن بولادى.

     «بايسەركە اسپانى» اۆياتسيالىق شوۋى ەركىن اۋىلىنداعى بايسەركە ايەرودرومىندا وتەدى. شارا بارىسىندا 20-عا جۋىق اۋە تەحنيكاسى اسپانعا كوتەرىلىپ، ۇشۋ مۇمكىندىكتەرىن كورسەتەدى. ودان بولەك جەردە دە ءتۇرلى شارالار ۇيىمداستىرىلادى.

     اەليتا فەدوروۆا، اۋە شوۋى شاراسىنىڭ ۇيىمداستىرۋشىسى:

    - شارانى ۇيىمداستىرۋ بارىسىندا قايىرىمدىلىق جاساۋ جاعىن دا ەستەن شىعارمادىق. اۆياشوۋدى بارلىق ادام كورگىسى كەلەدى. سوندىقتان بيىل ءبىز الەۋمەتتىك جاعىنان از قامتىلعان وتباسىلار ءۇشىن جانە مۇگەدەكتىگى بار بالالارعا 2 مىڭ بيلەت بولدىك. ولاردىڭ دا وسى قىزىقتى شارانى كەلىپ كورۋىنە مۇمكىندىك جاسادىق.

    مامانداردىڭ ايتۋىنشا، مۇنداي اۋقىمدى ءىس-شارالار تۋريستىك اعىندى ارتتىرىپ قانا قويماي، جاڭا ينۆەستيتسيا تارتۋعا جانە جەرگىلىكتى ەكونوميكانىڭ دامۋىنا سەرپىن بەرەدى.

     24.kz 

    قوعام
    باقىتجول كاكەش
    باقىتجول كاكەش
    اۆتور