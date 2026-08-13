الماتى وبلىسىندا «بايسەركە اسپانى» اۋە شوۋى وتەدى
استانا. قازاقپارات - الماتى وبلىسى ءىس-شارالار تۋريزمىن دامىتۋعا باسىمدىق بەرىپ وتىر. بيىل وڭىردە تۋريستەردى جىل بويى تارتۋعا باعىتتالعان 30-دان استام اۋقىمدى شارا وتكىزۋ جوسپارلانعان. ونىڭ ءبىرقاتارى حالىقارالىق دەڭگەيدە ءوتىپ، مىڭداعان كورەرمەن مەن قاتىسۋشىنى جينادى.
وبلىستىڭ تۋريستىك الەۋەتى جايلى «بايسەركە اسپانى» اۋە شوۋىنا ارنالعان بريفينگتە ايتىلدى. ماسەلەن، «ادام جانە عارىش» اۆيافەستيۆالى مەن ورتالىق ازيا دريفت شوۋى جارىسىنا ون مىڭنان استام كورەرمەن كەلگەن. سونداي-اق سپورتتىق تۋريزم باعىتىندا دا كورسەتكىش جوعارى.
حالىقارالىق Tengri Ultra ۋلترامارافونىنا ەكى مىڭعا جۋىق سپورتشى قاتىسسا، ورتالىق ازياداعى ەڭ ءىرى OCEANMAN 2026 جارىسىنا 19 ەلدەن 1600-دەن استام قاتىسۋشى جينالدى. بيىل 16- تامىزدا وتەتىن ءداستۇرلى «بايسەركە اسپانى» اۆياتسيالىق شوۋى دا كوپ كورەرمەن جينايدى دەپ كۇتىلۋدە.
قۋانىشبەك ميرامبەك ۇلى، الماتى وبلىسى تۋريزم باسقارماسىنىڭ باسشىسى:
- ءبىزدىڭ اۆياتسيالىق شوۋىمىز تاڭەرتەڭ 10:00-دەن كەشكى 18:00-گە دەيىن بولادى. بىلتىر 14 مىڭداي ادام بولدى. ونىڭ 22 پايىزى شەتەلدىك ازاماتتار ەدى. بيىل 20 مىڭعا دەيىن ادام قابىلداۋعا دايىنبىز. 20 مىڭ بيلەت شىعاردىق. ونى ۆەب-سايتتاردان دا السا بولادى. بولەك كاسسالاردا كىرەبەرىستە قاراستىرىلاتىن بولادى.
«بايسەركە اسپانى» اۆياتسيالىق شوۋى ەركىن اۋىلىنداعى بايسەركە ايەرودرومىندا وتەدى. شارا بارىسىندا 20-عا جۋىق اۋە تەحنيكاسى اسپانعا كوتەرىلىپ، ۇشۋ مۇمكىندىكتەرىن كورسەتەدى. ودان بولەك جەردە دە ءتۇرلى شارالار ۇيىمداستىرىلادى.
اەليتا فەدوروۆا، اۋە شوۋى شاراسىنىڭ ۇيىمداستىرۋشىسى:
- شارانى ۇيىمداستىرۋ بارىسىندا قايىرىمدىلىق جاساۋ جاعىن دا ەستەن شىعارمادىق. اۆياشوۋدى بارلىق ادام كورگىسى كەلەدى. سوندىقتان بيىل ءبىز الەۋمەتتىك جاعىنان از قامتىلعان وتباسىلار ءۇشىن جانە مۇگەدەكتىگى بار بالالارعا 2 مىڭ بيلەت بولدىك. ولاردىڭ دا وسى قىزىقتى شارانى كەلىپ كورۋىنە مۇمكىندىك جاسادىق.
مامانداردىڭ ايتۋىنشا، مۇنداي اۋقىمدى ءىس-شارالار تۋريستىك اعىندى ارتتىرىپ قانا قويماي، جاڭا ينۆەستيتسيا تارتۋعا جانە جەرگىلىكتى ەكونوميكانىڭ دامۋىنا سەرپىن بەرەدى.
24.kz