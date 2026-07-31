الماتى وبلىسىندا الەۋمەتتىك جەلىدە بالاعات ءسوز ايتقان جاس جىگىت قاماۋعا الىندى
استانا. قازاقپارات - الماتى وبلىسىندا TikTok پەن Instagram جەلىلەرىندە ادەپسىز ۆيدەو جاريالاعان 22 جاستاعى جەرگىلىكتى تۇرعىن 5 تاۋلىككە اكىمشىلىك قاماۋعا الىندى، دەپ حابارلايدى «24KZ».
الەۋمەتتىك جەلىلەرگە مونيتورينگ جۇرگىزۋ بارىسىندا پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى قوعامدىق ءتارتىپتى ورەسكەل بۇزىپ، دورەكى بالاعات سوزدەر قولدانىلعان بەينەجازبانى انىقتادى. بۇل ارەكەت قوعامدىق مىنەز-قۇلىق نورمالارىن مەنسىنبەۋ بەلگىلەرى رەتىندە باعالاندى.
الماتى وبلىستىق پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ مالىمەتىنشە، اتالعان ۆيدەونىڭ اۆتورى - ءوڭىردىڭ 22 جاستاعى جۇمىسسىز تۇرعىنى نۇرسات پشان بولىپ شىقتى. سوت شەشىمىمەن قۇقىق بۇزۋشى 5 تاۋلىككە اكىمشىلىك قاماۋعا الىندى. ءتارتىپ ساقشىلارى الەۋمەتتىك جەلىلەردىڭ قوعامدىق كەڭىستىك بولىپ تابىلاتىنىن جانە قولدانىستاعى زاڭناما تالاپتارى سيفرلىق ورتاداعى مىنەز-قۇلىققا دا قاتاڭ قولدانىلاتىنىن ەسكە سالدى.