الماتى وبلىسىندا 800 دەن استام كولىكتى زاڭسىز تىركەۋگە قويعان 17 ادام سوتتالدى
استانا. KAZINFORM - الماتى وبلىسىندا ۇيىمداسقان قىلمىستىق توپتىڭ 17 مۇشەسى 800-دەن استام كولىكتى تىركەۋ ەسەبىنە زاڭسىز قويعانى ءۇشىن سوتتالدى.
سوت ولاردىڭ ءارقايسىسىنا قىلمىستاعى ءرولى مەن قاتىسۋ دەڭگەيىنە قاراي 2 جىلدان 11 جىلعا دەيىن باس بوستاندىعىنان ايىرۋ جازاسىن تاعايىندادى.
مەملەكەتكە تولەنبەگەن تىركەۋ جانە ۋتيل الىمدارىنىڭ جالپى سوماسى 6,6 ميلليارد تەڭگەدەن استى.
تەرگەۋ بارىسىندا ق م ا- نىڭ الماتى وبلىسى بويىنشا دەپارتامەنتى قىلمىستىق توپتىڭ ەكى جىل بويى بەلگىلەنگەن تالاپتاردى اينالىپ ءوتىپ، اۆتوكولىكتەردى زاڭسىز تىركەۋمەن اينالىسقانىن انىقتادى.
العاشقى كەزەڭدە سحەماعا قاتىسۋشىلار تەحنيكالىق رەگلامەنت تالاپتارىن بۇزا وتىرىپ قازاقستانعا اكەلىنگەن 642 جۇك كولىگىن زاڭسىز تىركەگەن.
كەيىن قىلمىستىق ارەكەت جەڭىل كولىكتەرگە قاتىستى «قوسار كولىكتەردى ءتىرىلتۋ» دەپ اتالاتىن سحەما بويىنشا جالعاسقان. زاڭسىز اكەلىنگەن كولىكتەرگە قازاقستاندا بۇرىن تىركەلىپ، كەيىن ەسەپتەن شىعارىلعان كولىكتەردىڭ VIN- كودتارى بەرىلگەن. وسى تاسىلمەن تاعى 209 كولىك تىركەلگەن. زاڭسىز سحەماعا پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى، مامانداندىرىلعان ح ق ك و قىزمەتكەرلەرى جانە جەكە نوتاريۋستار قاتىسقان. ولار اقپاراتتىق جۇيەلەرگە جالعان مالىمەت ەنگىزۋدى جانە جالعان تۇلعالارعا سەنىمحات راسىمدەۋدى قامتاماسىز ەتكەن.
تولەنبەگەن تىركەۋ الىمىنىڭ سوماسى 5,4 ميلليارد تەڭگە، ۋتيل الىمى 1,2 ميلليارد تەڭگە بولدى. تەرگەۋ بارىسىندا كولىك يەلەرى العاشقى تىركەۋ الىمدارىن ءوز ەركىمەن تولەپ، ناتيجەسىندە مەملەكەتكە 1 ميلليارد تەڭگەدەن استام قاراجات قايتارىلدى.
سونىمەن قاتار سوت ۇكىمىمەن سوتتالعانداردىڭ قىلمىستىق تابىسقا ساتىپ العان بەس اۆتوكولىگى مەملەكەت كىرىسىنە تاركىلەندى.
بۇرىنعى ءتورت پوليتسيا قىزمەتكەرى ارنايى اتاقتارىنان ايىرىلدى. قاتىسى بار نوتاريۋستارعا سوت نوتارياتتىق قىزمەتپەن اينالىسۋعا تىيىم سالدى.
ق م ا مالىمەتىنشە، سوت ۇكىمى زاڭدى كۇشىنە ەنگەن جوق.
ايتا كەتەيىك، پاۆلوداردا ماس كۇيدە كولىك جۇرگىزگەن 18 ادام ۇستالدى.