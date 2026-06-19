الماتى وبلىسىندا 26 جىل قۇجاتسىز جۇرگەن ازامات جەكە كۋالىگىن الدى
استانا. KAZINFORM - الماتى وبلىسىنىڭ ىلە اۋدانىندا تۋعاننان بەرى قۇجاتسىز جۇرگەن ازاماتقا جەكە باسىن كۋالاندىراتىن قۇجاتتاردى راسىمدەۋگە مۇمكىندىك بەرەتىن سوت شەشىمى شىقتى.
ىلە اۋداندىق پروكۋراتۋراسىنا 2000 -جىلى تۋعان سولتۇستىك قازاقستان وبلىسىنىڭ تۋماسى ءوز قۇقىقتارىن قورعاۋ ماسەلەسى بويىنشا جۇگىنگەن.
پروكۋراتۋرانىڭ مالىمەتىنشە، ازامات ومىرلىك جاعدايلارعا بايلانىستى تۋعان كەزىنەن باستاپ زاڭنامادا بەلگىلەنگەن تارتىپپەن تىركەلمەگەن. سونىڭ سالدارىنان ول 26 جىل بويى تۋۋ تۋرالى كۋالىك پەن جەكە باسىن كۋالاندىراتىن قۇجات الا الماعان.
«قۇجاتتاردىڭ بولماۋى ونىڭ مەملەكەتتىك قىزمەتتەردى الۋىنا، مەديسينالىق كومەككە جۇگىنۋىنە، رەسمي تۇردە جۇمىسقا ورنالاسۋىنا جانە مەملەكەت كەپىلدىك بەرگەن وزگە دە الەۋمەتتىك قۇقىقتارىن تولىق كولەمدە پايدالانۋىنا مۇمكىندىك بەرمەگەن»، - دەپ حابارلادى پروكۋراتۋرا.
ازامات ءتۇرلى مەملەكەتتىك ورگاندارعا بىرنەشە رەت جۇگىنگەنىمەن، ماسەلە ۇزاق ۋاقىت بويى شەشىمىن تاپپاعان.
تەكسەرۋ بارىسىندا پروكۋراتۋرا قاجەتتى قۇجاتتاردى جيناپ، كۋاگەرلەردەن تۇسىنىكتەمە الىپ، ازاماتتىڭ تۋۋ فاكتىسىن راستايتىن وزگە دە دالەلدەردى انىقتاعان.
وسىدان كەيىن ىلە اۋداندىق پروكۋراتۋراسى سوتقا ازاماتتىڭ تۋۋ فاكتىسىن، جەكە دەرەكتەرىن انىقتاۋ جانە مەملەكەتتىك تىركەۋدەن وتكىزۋ تۋرالى تالاپ قويۋمەن جۇگىنگەن.
سوت پروكۋروردىڭ تالاپتارىن تولىق كولەمدە قاناعاتتاندىردى.
«قابىلدانعان سوت شەشىمى ازاماتقا جەكە باسىن كۋالاندىراتىن قۇجاتتاردى راسىمدەۋگە، زاڭدى قۇقىقتارىن تولىق كولەمدە جۇزەگە اسىرۋعا جانە قوعامدىق ومىرگە تولىققاندى قاتىسۋعا مۇمكىندىك بەرەدى»، - دەلىنگەن حابارلامادا.