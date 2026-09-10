الماتى وبلىسىندا 18,1 ميلليارد تەڭگەگە جىلىجاي كەشەنى سالىنىپ جاتىر
استانا. KAZINFORM- الماتى وبلىسىندا قۇنى 18,1 ميلليارد تەڭگە بولاتىن زاماناۋي، تولىق وندىرىستىك سيكلدى جىلىجاي كەشەنىن سالۋ جوباسى جۇزەگە اسىرىلىپ جاتىر. كەشەننىڭ جىلدىق وندىرىستىك جانە قويمالىق قۋاتى 12 مىڭ تونناعا دەيىن جەمىس-كوكونىس ءونىمىن قۇرايدى، دەپ حابارلايدى ق ر اۋىل شارۋاشىلىعى مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
جوبانى «Alatau Green Production» سەرىكتەستىگى قولعا العان. كەشەننىڭ جالپى اۋماعى 16 گەكتاردى قۇرايدى. ونىڭ 8 گەكتارىنا كوكونىس داقىلدارىنىڭ جوعارى ءونىمدى بۋداندارىن ءوسىرۋ جوسپارلانىپ وتىر.
جوبا وتاندىق جەمىس-كوكونىس ونىمدەرىن ءوندىرۋ كولەمىن ۇلعايتۋعا، ولاردى ساقتاۋ ينفراقۇرىلىمىن دامىتۋعا جانە ىشكى نارىقتى ازىق- تۇلىك ونىمدەرىمەن قامتۋ دەڭگەيىن ارتتىرۋعا باعىتتالعان.
جوبا اياسىندا ماۋسىمدىق كوكونىس ونىمدەرىنىڭ ساپاسىن ساقتاي وتىرىپ، ۇزاق ۋاقىت بويى ساقتاۋعا ارنالعان قويما جانە ينجەنەرلىك ينفراقۇرىلىم دا قۇرىلادى.
جوبانى ىسكە اسىرۋ ناتيجەسىندە 400-دەن استام جاڭا جۇمىس ورنى اشىلادى.
ينۆەستوردىڭ ەسەپتەۋىنشە، كاسىپورىننىڭ ىسكە قوسىلۋى ءوڭىر ەكونوميكاسىنىڭ دامۋىنا قوسىمشا سەرپىن بەرىپ، الماتى وبلىسىنىڭ جالپى وڭىرلىك ءونىمىن جىل سايىن 8- 10 ميلليارد تەڭگەگە ارتتىرۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
ءوندىرىس كولەمىنىڭ ۇلعايۋى، ءونىمدى ساقتاۋ ينفراقۇرىلىمىنىڭ دامۋى جانە دەلدالدار سانىن ازايتۋ ەسەبىنەن الەۋمەتتىك ماڭىزى بار ازىق- تۇلىك ونىمدەرىنىڭ باعاسىن %10- عا تومەندەتۋ كوزدەلىپ وتىر.
قازىرگى ۋاقىتتا الماتى وبلىسىندا جالپى اۋماعى 87,2 گەكتاردى قۇرايتىن 49 جىلىجاي شارۋاشىلىعى جۇمىس ىستەيدى. ونىڭ ىشىندە 19-ى ونەركاسىپتىك جانە 19-ى شارۋا قوجالىقتارىنا تيەسىلى جىلىجايلار.
جىلىجايلاردا وندىرىلەتىن ءونىم كولەمى 15,9 مىڭ توننانى قۇرادى. ونىڭ ىشىندە 9,3 مىڭ تونناسى - قىزاناق، 5,8 مىڭ تونناسى - قيار، 0,8 مىڭ تونناسى - كوك ءشوپ.
وندىرىلگەن ءونىمنىڭ نەگىزگى بولىگى الماتى قالاسى مەن الماتى وبلىسىندا ساتىلادى. سونىمەن قاتار ءوڭىر كاسىپورىندارى ونىمدەرىن شەتەلدىك نارىقتارعا دا شىعارادى. جىلىجاي ونىمدەرىنىڭ ەكسپورت كولەمى 1434,3 توننانى قۇرادى.
وسىعان دەيىن تۇركىستان وبلىسىندا جىلىجايلاردى ەكولوگيالىق ءتيىمدى جىلىتۋ جولدارى ەنگىزىلىپ جاتقانى تۋرالى جازدىق.