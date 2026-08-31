الماتى - قورعاس تاسجولىندا جۇك كولىگى باقىلاۋ اركاسىنا سوقتىعىستى
استانا. KAZINFORM - الماتى - قورعاس تاسجولىندا شاناعى كوتەرىلگەن جۇك كولىگى باقىلاۋ اركاسىن زاقىمدادى، دەپ حابارلايدى «قازاۆتوجول» ۇ ك باسپا ءسوز قىزمەتى.
2026 -جىلعى 31- تامىزدا الماتى - قورعاس اقىلى اۆتوموبيل جولىنىڭ 120-شاقىرىمىندا، «شەلەك» باقىلاۋ اركاسى ماڭىندا Shacman جۇك كولىگىنىڭ قاتىسۋىمەن جول-كولىك وقيعاسى بولدى.
الدىن الا مالىمەت بويىنشا، جۇك كولىگى شاناعى كوتەرىلگەن كۇيدە قوزعالعان. باقىلاۋ اركاسىنىڭ استىنان ءوتۋ كەزىندە كولىكتىڭ كوتەرىلگەن شاناعى اركا كونسترۋكسياسىنا سوقتىعىسىپ، سالدارىنان قوزعالىس باعىتتارىنىڭ بىرىندەگى باقىلاۋ اركاسىنىڭ ءبىر بولىگى زاقىمداندى.
جول قىزمەتتەرى وقيعا ورنىنا جەدەل جەتىپ، ۋچاسكەدەگى قاۋىپسىزدىكتى قامتاماسىز ەتتى جانە كولىك قوزعالىسىن قالپىنا كەلتىرۋ بويىنشا قاجەتتى شارالاردى قابىلدادى.
- قازىرگى ۋاقىتتا اۆتوجولداعى قوزعالىس تولىق قالپىنا كەلتىرىلىپ، قالىپتى رەجيمدە جۇزەگە اسىرىلىپ جاتىر. الدىن الا اقپارات بويىنشا، وقيعا سالدارىنان زارداپ شەككەندەر جوق. جول-كولىك وقيعاسىنىڭ ءمان-جايىن قۇزىرلى ورگاندار انىقتاپ جاتىر، - دەلىنگەن حابارلامادا.