KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    الماتى - قورعاس تاسجولىندا جۇك كولىگى باقىلاۋ اركاسىنا سوقتىعىستى

    استانا. KAZINFORM - الماتى - قورعاس تاسجولىندا شاناعى كوتەرىلگەن جۇك كولىگى باقىلاۋ اركاسىن زاقىمدادى، دەپ حابارلايدى «قازاۆتوجول» ۇ ك باسپا ءسوز قىزمەتى.

    Алматы — Қорғас тасжолында жүк көлігі бақылау аркасына соқтығысты
    Фото: ҚазАвтоЖол

    2026 -جىلعى 31- تامىزدا الماتى - قورعاس اقىلى اۆتوموبيل جولىنىڭ 120-شاقىرىمىندا، «شەلەك» باقىلاۋ اركاسى ماڭىندا Shacman جۇك كولىگىنىڭ قاتىسۋىمەن جول-كولىك وقيعاسى بولدى.

    Алматы — Қорғас тасжолында жүк көлігі бақылау аркасына соқтығысты
    Фото: ҚазАвтоЖол

    الدىن الا مالىمەت بويىنشا، جۇك كولىگى شاناعى كوتەرىلگەن كۇيدە قوزعالعان. باقىلاۋ اركاسىنىڭ استىنان ءوتۋ كەزىندە كولىكتىڭ كوتەرىلگەن شاناعى اركا كونسترۋكسياسىنا سوقتىعىسىپ، سالدارىنان قوزعالىس باعىتتارىنىڭ بىرىندەگى باقىلاۋ اركاسىنىڭ ءبىر بولىگى زاقىمداندى.

    جول قىزمەتتەرى وقيعا ورنىنا جەدەل جەتىپ، ۋچاسكەدەگى قاۋىپسىزدىكتى قامتاماسىز ەتتى جانە كولىك قوزعالىسىن قالپىنا كەلتىرۋ بويىنشا قاجەتتى شارالاردى قابىلدادى.

    Алматы — Қорғас тасжолында жүк көлігі бақылау аркасына соқтығысты
    Фото: ҚазАвтоЖол

    - قازىرگى ۋاقىتتا اۆتوجولداعى قوزعالىس تولىق قالپىنا كەلتىرىلىپ، قالىپتى رەجيمدە جۇزەگە اسىرىلىپ جاتىر. الدىن الا اقپارات بويىنشا، وقيعا سالدارىنان زارداپ شەككەندەر جوق. جول-كولىك وقيعاسىنىڭ ءمان-جايىن قۇزىرلى ورگاندار انىقتاپ جاتىر، - دەلىنگەن حابارلامادا.

    قوعام
    باقىتجول كاكەش
    باقىتجول كاكەش
    اۆتور