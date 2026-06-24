الماتى - قورعاس اۆتوجولىندا ەكى كولىك سوقتىعىسىپ، ءۇش ادام مەرت بولدى
قونايەۆ. قازاقپارات - 23 -ماۋسىم كۇنى الماتى - شەلەك - قورعاس اۆتوجولىنىڭ 132-شاقىرىمىندا جول-كولىك وقيعاسى بولدى.
وبلىستىق پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ مالىمەتىنشە، Haval اۆتوكولىگىنىڭ جۇرگىزۋشىسى قارسى باعىتتاعى جولاققا شىعىپ كەتىپ، Audi 100 اۆتوكولىگىمەن سوقتىعىسقان. جول-كولىك وقيعاسى سالدارىنان Audi اۆتوكولىگىنىڭ جۇرگىزۋشىسى مەن ەكى جولاۋشىسى العان دەنە جاراقاتتارىنان وقيعا ورنىندا كوز جۇمدى. پوليتسيا بۇل دەرەك بويىنشا قىلمىستىق ءىس قوزعادى.
- قازىرگى ۋاقىتتا قاجەتتى تەرگەۋ ارەكەتتەرىنىڭ تولىق كەشەنى جۇرگىزىلىپ جاتىر. كىنالى جۇرگىزۋشى قاماۋعا الىندى. وقيعانىڭ بارلىق ءمان-جايى مەن سەبەپتەرى انىقتالىپ جاتىر. تەرگەۋ بارىسى وبلىستىق پوليتسيا دەپارتامەنتى باسشىلىعىنىڭ ەرەكشە باقىلاۋىندا، - دەپ حابارلادى دەپارتامەنتتەن.
ەسكە سالايىق، كوكشەتاۋدا ادام ولىمىمەن اياقتالعان جول اپاتىنا قاتىستى ۇكىم شىقتى.