KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    الماتى - قورعاس اۆتوجولىندا ەكى كولىك سوقتىعىسىپ، ءۇش ادام مەرت بولدى

    قونايەۆ. قازاقپارات - 23 -ماۋسىم كۇنى الماتى - شەلەك - قورعاس اۆتوجولىنىڭ 132-شاقىرىمىندا جول-كولىك وقيعاسى بولدى.

    Алматы — Қорғас автожолында екі көлік соқтығысып, үш адам мерт болды
    Видеодан алынған скрин

    وبلىستىق پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ مالىمەتىنشە، Haval اۆتوكولىگىنىڭ جۇرگىزۋشىسى قارسى باعىتتاعى جولاققا شىعىپ كەتىپ، Audi 100 اۆتوكولىگىمەن سوقتىعىسقان. جول-كولىك وقيعاسى سالدارىنان Audi اۆتوكولىگىنىڭ جۇرگىزۋشىسى مەن ەكى جولاۋشىسى العان دەنە جاراقاتتارىنان وقيعا ورنىندا كوز جۇمدى. پوليتسيا بۇل دەرەك بويىنشا قىلمىستىق ءىس قوزعادى.

    - قازىرگى ۋاقىتتا قاجەتتى تەرگەۋ ارەكەتتەرىنىڭ تولىق كەشەنى جۇرگىزىلىپ جاتىر. كىنالى جۇرگىزۋشى قاماۋعا الىندى. وقيعانىڭ بارلىق ءمان-جايى مەن سەبەپتەرى انىقتالىپ جاتىر. تەرگەۋ بارىسى وبلىستىق پوليتسيا دەپارتامەنتى باسشىلىعىنىڭ ەرەكشە باقىلاۋىندا، - دەپ حابارلادى دەپارتامەنتتەن.

    ەسكە سالايىق، كوكشەتاۋدا ادام ولىمىمەن اياقتالعان جول اپاتىنا قاتىستى ۇكىم شىقتى.

    Авария на трассе Алматы — Хоргос
    Кадр из видео

     

    قوعام
    باقىتجول كاكەش
    باقىتجول كاكەش
    اۆتور