الماتى-قاسكەلەڭ تاسجولى سەگىز جولاققا دەيىن كەڭەيتىلەدى
استانا. KAZINFORM - الماتى-قاسكەلەڭ تاسجولى سەگىز جولاققا دەيىن كەڭەيتىلەدى.
پرەمەر-مينيستر ولجاس بەكتەنوۆ پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ تاپسىرمالارىن جۇزەگە اسىرۋ ماسەلەلەرى بويىنشا كەڭەس وتكىزدى.
«مەملەكەت باسشىسى الماتى قالاسى مەن وعان ىرگەلەس ەلدى مەكەندەر تۇرعىندارى تاراپىنان الماتى-قاسكەلەڭ جولىنداعى كولىك قوزعالىسىنىڭ جوعارى جۇكتەمەسىنە قاتىستى ايتىلىپ جۇرگەن شاعىمدارعا نازار اۋداردى. پرەزيدەنت جولدى كەڭەيتۋ جوباسىن دەرەۋ باستاۋ تۋرالى تاپسىرما بەردى. مەردىگەر وسى اپتانىڭ سوڭىنا دەيىن قاجەت تەحنيكا مەن جۇمىس كۇشىن جۇمىلدىرۋى قاجەت. قۇرىلىس جۇمىستارىن دۇيسەنبى، 20-شىلدەدە باستاۋ كەرەك. مەملەكەت باسشىسىنىڭ تاپسىرماسى ساپالى ءارى بارىنشا قىسقا مەرزىمدە ورىندالۋعا ءتيىس»، - دەپ تاپسىردى ولجاس بەكتەنوۆ.
پرەمەر-مينيستر جوبا قۇنى بەكىتىلگەنىن مالىمدەدى.
«جوبانى جۇزەگە اسىرۋ ماقساتىندا ساتىپ الىناتىن جەر ۋچاسكەلەرىنە قاتىستى الىپساتارلىققا جول بەرىلمەۋى ءۇشىن ولاردىڭ قۇنىن كەشەگى، 14-شىلدەدەگى جاعداي بويىنشا بەلگىلەۋ قاجەت»، - دەدى ولجاس بەكتەنوۆ.
كولىك ءمينيسترى نۇرلان ساۋرانبايەۆ الماتىدان قاسكەلەڭ قالاسىنا دەيىنگى جول ۋچاسكەسىنىڭ 8 شاقىرىمدىق بولىگىن 8 جولاققا دەيىن كەڭەيتۋ جوباسىن ۇسىندى. جوبانى قارجىلاندىرۋ قازاقستاننىڭ دامۋ بانكى ارقىلى جۇزەگە اسىرىلادى.
ەكى جولايرىق پەن 9 جەرۇستى جاياۋ جۇرگىنشىلەر وتكەلىن سالۋ جوسپارلانىپ وتىر. قۇرىلىس جۇمىستارىن اياقتاۋ جانە پايدالانۋعا بەرۋ 2027-جىلعى جەلتوقسانعا جوسپارلانعان.
الماتى قالاسىنىڭ اكىمى دارحان ساتىبالدىنىڭ مالىمەتىنشە، مەگاپوليسكە كۇن سايىن 300 مىڭ كولىك كىرەدى. قالا ىشىندەگى كولىكتەردى قوسقاندا، جالپى كولەمى 1 ميلليوننان اسادى.
ايتا كەتەيىك، الماتى-قاسكەلەڭ تاسجولى - الماتى اگلومەراتسياسىنداعى ەڭ قارقىندى قوزعالىس ۋچاسكەلەرىنىڭ ءبىرى. بۇل جولداعى قوزعالىس قارقىنى تاۋلىگىنە شامامەن 60 مىڭ كولىككە جەتەدى.
سونداي-اق، اباي داڭعىلىن ۇلكەن الماتى اينالما اۆتوموبيل جولىنا دەيىن ۇزارتۋ جوباسى تۋرالى باياندالدى. الماتى وبلىسىنىڭ اكىمى مارات سۇلتانعازيەۆ ۇزىناعاش اۋىلىنان ۇزىندىعى 32 شاقىرىم بولاتىن بالاما جول سالۋ جۇمىستارى باستالعانىن باياندادى. بۇل جوبا الماتى-قاسكەلەڭ تاسجولىنا جۇكتەمەنى ازايتۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
بۇل جوبالار بويىنشا الماتى قالاسى مەن الماتى وبلىسىندا جەر ماسەلەلەرىن شەشۋ جۇمىستارى سوڭعى ساتىدا تۇر. سونىمەن قاتار، الماتى اگلومەراتسياسىن دامىتۋ جونىندەگى شارالار تالقىلاندى. الماتى - ەسىك جانە الماتى-تالعار باعىتتارىنداعى اجول جوبالارى قارالدى. سونداي-اق، رەلستى كولىكتى جانە الماتى مەتروپوليتەنىن دامىتۋ باعىتىنداعى جۇمىستار جۇرگىزىلىپ جاتىر.
ولجاس بەكتەنوۆ الماتى اگلومەراتسياسىنىڭ كولىك بايلانىسى ماسەلەلەرىن كەشەندى شەشۋ بويىنشا ءبىرقاتار تاپسىرما بەردى.