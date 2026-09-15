الماتى قالاسىندا جەرگىلىكتى اۆتوبولشەكتەر ءوندىرىسى اشىلۋى مۇمكىن
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسىنا قازاقستان مەن وڭتۇستىك كورەيانىڭ ينۆەستيتسيالىق جوبالارى تانىستىرىلدى، دەپ حابارلايدى اقوردا.
پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆقا ەكونوميكانىڭ ءتۇرلى سالاسىندا ىسكە اسىرىلاتىن قازاقستان مەن كورەيا رەسپۋبليكاسىنىڭ بىرلەسكەن ينۆەستيتسيالىق جوبالارى جونىندە مالىمەت بەرىلدى.
ۇسىنىلعان باستامالاردىڭ قاتارىندا الماتى قالاسىندا جەرگىلىكتى اۆتوبولشەكتەر ءوندىرىسىن اشۋ جوباسى بار. ونىڭ اياسىندا وتاندىق اۆتوزاۋىتتاردىڭ سۇرانىسىنا ساي كولىكتىڭ باسەڭدەتكىشىن، ورىندىق قاپتاماسىن، ەدەن جابىنى مەن سىمدار بۋداسىن، سونداي-اق دوڭگەلەك ديسكىلەرىن شىعارۋ جوسپارلانىپ وتىر.
سونىمەن قاتار مەملەكەت باسشىسىنا قوستاناي قالاسىندا KIA كومپانياسىنىڭ لوكاليزاتسيا ورتالىعى اشىلاتىنى تۋرالى باياندالدى. وندا ەسىك پانەلدەرى، ورتالىق كونسولدار، ورىندىقتار، توبە جانە ەدەن قاپتامالارى، بامپەرلەر مەن اۆتوموبيلدىڭ باسقا دا بولشەكتەرى وندىرىلمەك.
بۇدان بولەك، پرەزيدەنتكە مەديتسينادا قولدانىلاتىن ۋلترادىبىستى دياگنوستيكا جۇيەلەرىن شىعارۋ، الماتى قالاسىندا كورەيلىك باسقارۋ ۇلگىسى مەن زاماناۋي مەديتسينا تەحنولوگيالارى قولدانىلاتىن كوپبەيىندى اۋرۋحانا سالۋ، دروندار قۇراستىرۋ سەكىلدى ماڭىزدى جوبالار كورسەتىلدى.
ايتا كەتەيىك، كورەيالىق KIND كومپانياسى الاتاۋ قالاسىن دامىتۋعا قاتىسۋى مۇمكىن.