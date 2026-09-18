الماتى ازاماتتاردى تىركەۋ ءۇشىن تۇرعىن ءۇي كولەمى ستاندارتىن بەلگىلەدى
الماتى. KAZINFORM - الماتىدا ءماسليحات سەسسياسىندا تۇرعىلىقتى جەرى جانە ۋاقىتشا بولاتىن جەرى بويىنشا تىركەۋدىڭ جاڭا ءنورماتيۆى بەكىتىلدى.
الماتى جۇمىسپەن قامتۋ جانە الەۋمەتتىك باعدارلامالار باسقارماسىنىڭ باسشىسى باۋىرجان جاۋباسوۆتىڭ ايتۋىنشا، ءبىر ادامدى تىركەۋ ءۇشىن تۇرعىن ءۇيدىڭ جالپى الاڭى كەمىندە 15 شارشى مەتر بولۋى قاجەت.
ءتيىستى جوبانى دەپۋتاتتار قولدادى.
الايدا بۇل ءار ادامعا جەكە-جەكە 15 شارشى مەتر تۇرعىن ءۇي بەرىلۋگە ءتيىس دەگەندى بىلدىرمەيدى. بۇل تەك تىركەۋ كەزىندە قولدانىلاتىن ەسەپتىك نورماتيۆ.
سونداي-اق ءۇي يەسىنىڭ وتباسى مۇشەلەرى مەن جاقىن تۋىستارىنا قاتىستى شەكتەۋ جوق. ياعني، جۇبايىن، بالالارىن جانە ولاردىڭ وتباسى مۇشەلەرىن، جاقىن تۋىستارىن، سونداي-اق اسىراۋىنداعى، قامقورشىلىقتاعى نەمەسە قورعانشىلىقتاعى ادامداردى بەلگىلەنگەن شەكتەن اسسا دا، تىركەۋگە بولادى.
- جاڭا نورماتيۆ تىركەۋ ەسەبىن رەتكە كەلتىرىپ، ءار اۋداندا ناقتى قانشا ادامنىڭ تۇراتىنىن دالىرەك انىقتاۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. بۇل مەكتەپتەر، ەمحانالار، كوممۋنالدىق قىزمەتتەر جانە باسقا دا قالالىق ينفراقۇرىلىمعا تۇسەتىن جۇكتەمەنى جوسپارلاۋ ءۇشىن ماڭىزدى، - دەدى باۋىرجان جاۋباسوۆ.
«الماتى قالاسىنىڭ ەرەكشە مارتەبەسى تۋرالى» زاڭعا ەنگىزىلگەن وزگەرىستەر 2026 -جىلى 14- قىركۇيەكتە كۇشىنە ەندى. سودان سوڭ الماتى ءماسليحاتى مۇنداي نورماتيۆتى بەلگىلەۋ قۇقىعىنا يە بولدى.