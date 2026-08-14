الماتى مەن الماتى وبلىسىنىڭ باسىم بولىگىندە جارىق ءوشتى
الماتى. KAZINFORM - الماتى قالاسى مەن الماتى وبلىسىنىڭ تۇرعىندارى ءبىر مەزەتتە جارىقسىز قالدى.
«الاتاۋ جارىق كومپانياسى» ا ق مالىمەتىنشە، 2026 -جىلدىڭ 14 -تامىزىندا ساعات 14:38-دە «KEGOC» ا ق-عا تيەسىلى 500 ك ۆ ل-5400, ل-5300 ي ل-5320 اۋە ەلەكتر جەلىلەرىندەگى اپاتقا بايلانىستى جارىقتى سونۋىنە بايلانىستى «ا ج ك» جەلىلەرىندە اپاتقا قارسى قارسى اۆتوماتتى جۇيە ىسكە قوسىلعان. ناتيجەسىندە الماتى قالاسى مەن وبلىستىڭ تۇتىنۋشىلارىنا ەلەكتر ەنەرگياسىن بەرۋ توقتاتىلدى.
الماتى قالاسىنىڭ 4 اۋدانىندا جارىق ءوشتى:
* بوستاندىق اۋدانى؛
* ناۋرىزباي اۋدانى؛
* اۋەزوۆ اۋدانى؛
* الاتاۋ اۋدانى.
سونداي-اق الماتى وبلىسىنىڭ كەلەسى اۋداندارىندا ەلەكتر ەنەرگياسى جوق:
* جامبىل اۋدانى؛
* قاراساي اۋدانى؛
* ەڭبەكشىقازاق اۋدانى؛
* رايىمبەك اۋدانى؛
* ۇيعىر اۋدانى؛
* ىلە اۋدانى؛
* كەگەن اۋدانى؛
* تالعار اۋدانى؛
* بالقاش؛
* ەسىك؛
قازىرگى ۋاقىتتا «الاتاۋ جارىق كومپانياسى» ا ق قىزمەتكەرلەرى تۇتىنۋشىلاردى ەلەكتر ەنەرگياسىمەن قامتاماسىز ەتۋدى قالپىنا كەلتىرۋ ءۇشىن جۇمىس ىستەپ جاتىر.
ەسكە سالايىق، وتكەن ايدا الماتىدا اپتاپ ىستىقتان ەلەكتر ەنەرگياسى جاپپاي وشكەن بولاتىن.