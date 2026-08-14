KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    الماتى مەن الماتى وبلىسىنىڭ باسىم بولىگىندە جارىق ءوشتى

    الماتى. KAZINFORM - الماتى قالاسى مەن الماتى وبلىسىنىڭ تۇرعىندارى ءبىر مەزەتتە جارىقسىز قالدى.

    Өскеменде 5 мыңға жуық абонент жарықсыз қалды
    Фото: Мақсат Шағырбаев / Kazinform

    «الاتاۋ جارىق كومپانياسى» ا ق مالىمەتىنشە، 2026 -جىلدىڭ 14 -تامىزىندا ساعات 14:38-دە «KEGOC» ا ق-عا تيەسىلى 500 ك ۆ ل-5400, ل-5300 ي ل-5320 اۋە ەلەكتر جەلىلەرىندەگى اپاتقا بايلانىستى جارىقتى سونۋىنە بايلانىستى «ا ج ك» جەلىلەرىندە اپاتقا قارسى قارسى اۆتوماتتى جۇيە ىسكە قوسىلعان. ناتيجەسىندە الماتى قالاسى مەن وبلىستىڭ تۇتىنۋشىلارىنا ەلەكتر ەنەرگياسىن بەرۋ توقتاتىلدى.

    الماتى قالاسىنىڭ 4 اۋدانىندا جارىق ءوشتى:

    * بوستاندىق اۋدانى؛

    * ناۋرىزباي اۋدانى؛

    * اۋەزوۆ اۋدانى؛

    * الاتاۋ اۋدانى.

    سونداي-اق الماتى وبلىسىنىڭ كەلەسى اۋداندارىندا ەلەكتر ەنەرگياسى جوق:

    * جامبىل اۋدانى؛

    * قاراساي اۋدانى؛

    * ەڭبەكشىقازاق اۋدانى؛

    * رايىمبەك اۋدانى؛

    * ۇيعىر اۋدانى؛

    * ىلە اۋدانى؛

    * كەگەن اۋدانى؛

    * تالعار اۋدانى؛

    * بالقاش؛

    * ەسىك؛

    قازىرگى ۋاقىتتا «الاتاۋ جارىق كومپانياسى» ا ق قىزمەتكەرلەرى تۇتىنۋشىلاردى ەلەكتر ەنەرگياسىمەن قامتاماسىز ەتۋدى قالپىنا كەلتىرۋ ءۇشىن جۇمىس ىستەپ جاتىر.

    ەسكە سالايىق، وتكەن ايدا الماتىدا اپتاپ ىستىقتان ەلەكتر ەنەرگياسى جاپپاي وشكەن بولاتىن.

    قوعام وقيعا
    باقىتجول كاكەش
    باقىتجول كاكەش
    اۆتور