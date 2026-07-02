الاتاۋ قازاقستانداعى تولىق سيفرلانعان العاشقى قالا بولادى - پرەزيدەنت
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ شەتەلدىك ينۆەستورلار كەڭەسىنىڭ 38-پلەنارلىق وتىرىسىندا الاتاۋ قالاسىن دامىتۋدى تاعى ءبىر ماڭىزدى مىندەت ەكەنىن ايتتى.
ونىڭ ايتۋىنشا، الاتاۋ قازاقستانداعى تولىق سيفرلانعان العاشقى قالا رەتىندە داميدى. وندا مەملەكەتتىك قىزمەتتەر، ينفراقۇرىلىم مەن ەكونوميكا ءبىرىڭعاي سيفرلىق ەكوجۇيەگە بىرىكتىرىلىپ، ينۆەستورلار ءۇشىن الەمدىك دەڭگەيدەگى قولايلى قۇقىقتىق ورتا قالىپتاسادى.
- بۇگىندە الاتاۋ الەمدىك دەڭگەيدەگى ارناۋلى قۇقىقتىق رەجيمگە يە، قارقىندى داميتىن اۋماق بولىپ بەكىتىلدى. دۇنيە جۇزىنەن ينۆەستيتسيا تارتۋ جانە الاتاۋدى حالىقارالىق ىسكەرلىك ورتالىقتاردىڭ بىرىنە اينالدىرۋ ماقساتىندا نورماتيۆتىك بازا جاساقتالدى. شاھاردى قازاقستانداعى تولىق سيفرلانعان العاشقى ورتالىق رەتىندە جوبالاپ جاتىرمىز، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
مۇنداعى اسا ماڭىزدى ينفراقۇرىلىم، مەملەكەتتىك قىزمەتتەر مەن قالا ەكونوميكاسى ۇلكەن دەرەكقور، وزىق تەحنولوگيا جانە زاماناۋي باسقارۋ مودەلى نەگىزىندە جۇمىس ىستەيتىن ءبىرتۇتاس سيفرلىق ەكوجۇيەگە بىرىكتىرىلەدى. «Digital by default» قاعيداتىنا سايكەس، مەملەكەتتىك باسقارۋدىڭ بارلىق ۇدەرىسى اۋەل باستان تەك سيفرلىق فورماتتا جاسالادى.
- الاتاۋ قالاسى اكىمشىلىگىنىڭ ءبىرىڭعاي سيفرلىق پلاتفورماسى ارقىلى تۇرعىندار مەن ينۆەستورلار مەملەكەتتىك قىزمەتتەرگە جۇگىنىپ، ءتيىستى رۇقساتتاما قۇجاتتارىن راسىمدەي الادى، ارناۋلى قۇقىقتىق رەجيمنىڭ ارتىقشىلىقتارىن پايدالانادى. بۇدان بولەك، قالاداعى سيفرلىق اكتيۆتەر سالاسىندا كريپتوۆاليۋتا بيرجالارى مەن اكتيۆتەردى توكەندەۋ قىزمەتتەرىن رەتتەيتىن وزىق نورماتيۆتىك-قۇقىقتىق بازا جۇمىس ىستەيدى. ءبىز حالىقارالىق ينۆەستورلاردى وسى بىرەگەي يۋريسديكتسيانىڭ ارتىقشىلىقتارىن جوعارى تەحنولوگيالىق جانە تابىستى جوبالاردى جۇزەگە اسىراتىن سەنىمدى الاڭ رەتىندە پايدالانۋعا شاقىرامىز، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
پرەزيدەنتتىڭ پىكىرىنشە، جاساندى ينتەللەكتىنى دامىتۋ جانە سيفرلىق دەربەستىكتى نىعايتۋ ەكونوميكامىزدىڭ، ءتىپتى مەملەكەتتىڭ ۇزاقمەرزىمدى ورنىقتىلىعىن قامتاماسىز ەتۋ تۇرعىسىنان ەرەكشە مانگە يە.
- كەڭەس پەن مەملەكەتتىك ورگانداردىڭ تۇراقتى ديالوگى وتە ماڭىزدى ەكەنىن اتاپ وتكىم كەلەدى. ءتيىمدى شەشىمدەر ازىرلەپ، قاجەتتى رەفورمالار جۇرگىزۋ ءۇشىن بارلىق قاتىسۋشىنىڭ تاجىريبەسى مەن ءبىلىمىن، ساراپشىلىق الەۋەتىن جۇمىلدىرعان ءجون. مەملەكەت پەن بيزنەستىڭ ۇزاقمەرزىمدى ءارى ءوزارا ءتيىمدى سەرىكتەستىگى سيفرلىق ەكونوميكا مۇمكىندىكتەرىن تولىق پايدالانۋعا جانە ازاماتتارىمىزدىڭ يگىلىگى ءۇشىن وركەندەگەن مەملەكەت قۇرۋعا ىقپال ەتەتىن نەگىزگى فاكتور بولاتىنىنا سەنىمدىمىن، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
ايتا كەتەيىك، ەلوردادا ق ر پرەزيدەنتى جانىنداعى شەتەلدىك ينۆەستورلار كەڭەسىنىڭ 38-وتىرىسى ءوتتى. وندا قاسىم-جومارت توقايەۆ شەتەلدىك ينۆەستورلار كەڭەسىنىڭ جاڭا مۇشەلەرىن تانىستىرعان ەدى.