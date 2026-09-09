الاتاۋ قالاسىنىڭ سيفرلىق ەگىزى جاسالادى
قونايەۆ. KAZINFORM - الاتاۋ قالاسىنىڭ سيفرلىق ەگىزى جاسالادى. بۇل تۋرالى «Alatau City Authority» ارناۋلى باسقارۋ ۇيىمى حابارلادى.
رەسمي مالىمەتكە سايكەس، Alatau City Authority ۇيىمى مەن وڭتۇستىك كورەيالىق كومپانيالار - AST Holdings Co ،Ltd. جانە ILJOO GnS Co. ،Ltd. Smart City سيفرلىق تەحنولوگيالار سالاسىنداعى ىنتىماقتاستىق تۋرالى ءۇشجاقتى مەموراندۋمعا قول قويدى. قۇجات الاتاۋ قالاسىنىڭ سيفرلىق ەگىزىن (Digital Twin) جانە زاتتار ينتەرنەتى (IoT) تەحنولوگيالارىن قولدانۋ بويىنشا بىرلەسكەن پيلوتتىق جوبانى ىسكە قوسۋدى كوزدەيدى.
قول قويۋ ءراسىمى پۋساندا Global Smart City Expo حالىقارالىق كورمەسى اياسىندا ءوتتى. كەلەسى پراكتيكالىق كەزەڭ - Alatau City- ءدىڭ سيفرلىق ەگىزى جونىندەگى پيلوتتىق جوبانى پىسىقتاۋ.
- مەموراندۋم اياسىندا تاراپتار بىردەن قىمباتقا تۇسەتىن تولىققاندى جوباعا كوشپەي، تەحنولوگيالاردى پراكتيكالىق سىناقتان وتكىزەدى. پيلوتتىق جوبا قالالىق دەرەكتەردى جيناۋ مەن سينحرونداۋدى، ينجەنەرلىك جۇيەلەردىڭ مونيتورينگىن تەكسەرۋگە مۇمكىندىك بەرەدى. بولاشاقتا سيفرلىق مودەل قالا قۇرىلىسىندا، كولىك لوگيستيكاسىندا، كوممۋنالدىق جەلىلەر مونيتورينگىندە جانە ەكولوگيالىق قاۋىپسىزدىك سالاسىندا باسقارۋشىلىق شەشىمدەر قابىلداۋدىڭ قولدانبالى قۇرالىنا اينالادى، - دەپ حابارلادى ۇيىم باسپا ءسوز قىزمەتى.
Alatau City Authority باس اتقارۋشى ديرەكتورى الىشەر ءابدىقادىروۆتىڭ ايتۋىنشا، الاتاۋدىڭ سيفرلىق ەگىزىن جاساۋ ءۇشىن قالا سالىنىپ بىتكەنىن كۇتۋ قاجەت ەمەس. قازىردەن باستاپ اقىلدى قالانىڭ قاجەتتى IT- ارحيتەكتۋراسىنىڭ ىرگەتاستان قالىپتاستىرۋ كەرەك.
- ءبىز سيفرلىق ەگىزدى جاي پرەزەنتاتسيالىق 3D- مودەل ەمەس، ناقتى دەرەكتەر نەگىزىندە قالانىڭ دامۋىن باسقارۋعا ارنالعان جۇمىس ىستەيتىن اناليتيكالىق جۇيە رەتىندە قاراستىرامىز، - دەدى ول.
ەسكە سالايىق، بۇل ەلىمىزدە ازىرلەنگەلى جاتقان العاشقى قالانىڭ سيفرلىق ەگىزى ەمەس. 2022-جىلدان بەرى الماتىدا مەگاپوليستىڭ سيفرلىق ەگىزى قۇرىلاتىنى تۋرالى ايتىلىپ كەلەدى.
الماتىنىڭ سيفرلىق ەگىزى نەگىزگى 3 دەڭگەيدى قامتۋى ءتيىس. ءبىرىنشى دەڭگەي قالانىڭ ينجەنەرلىك ينفراقۇرىلىمىن كورسەتەدى. ەكىنشى دەڭگەيدە قالا قۇرىلىسىن مودەلدەۋ جانە وڭتايلاندىرۋ، سونداي-اق كولىك قوزعالىسىن باقىلاۋ جۇمىسى جۇرگىزىلەدى. ءۇشىنشى تابيعي-كليماتتىق دەڭگەي بولادى. وندا اۋا ساپاسى سەكىلدى قالانىڭ دامۋىنا اسەر ەتەتىن بارلىق تابيعي قۇبىلىستار قامتىلادى.
بىلتىر سيفرلاندىرۋ باسقارماسى بۇل جوبانى قارجىلاندىرۋعا قىتايدىڭ حالىقارالىق دامۋ جونىندەگى ىنتىماقتاستىق اگەنتتىگىنىڭ (China International Development Cooperation Agency) گرانت قاراجاتىن تارتۋ جوسپارلانعانىن مالىمدەدى.
ال 2026-جىلدىڭ باسىندا ۆەدومستۆو وكىلدەرى مەگاپوليستىڭ سيفرلىق ەگىزىن جاساۋ ناقتى قاشان باستالاتىنىن ايتتى.