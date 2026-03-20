الاتاۋ قالاسىنىڭ كەڭەسى قۇرامىن پرەزيدەنت بەكىتەدى
استانا. KAZINFORM - ءماجىلىس دەپۋتاتى نۇرتاي سابيليانوۆ «الاتاۋ قالاسىنىڭ ارناۋلى مارتەبەسى تۋرالى» كونستيتۋتسيالىق زاڭ جوباسىن تالقىلاۋدا ارنايى كەڭەس پەن اكىمشىلىك قۇزىرەتتەرى جونىندە باياندادى.
15-ناۋرىزداعى رەسپۋبليكالىق رەفەرەندۋمدا قابىلدانعان جاڭا كونستيتۋتسيادا «قارقىندى داميتىن قالا» ارناۋلى قۇقىقتىق رەجيمى» بەكىتىلگەن بولاتىن.
- زاڭ جوباسى قالانى باسقارۋدىڭ ءتيىمدى جۇيەسىن قالىپتاستىرۋدى كوزدەيدى. الاتاۋ قالاسىنىڭ كەڭەسى - جوعارى ورگان بولىپ سانالادى. كەڭەس قالانى دامىتۋدىڭ ستراتەگيالىق باعىتتارىن ايقىندايدى جانە الاتاۋدىڭ مەملەكەتتىك ورگاندارىن ۇيلەستىرۋدى قامتاماسىز ەتەدى. كەڭەستىڭ قۇرامىن پرەزيدەنت بەكىتەدى جانە ال ونى پرەمەر- مينيستر باسقارادى، - دەدى دەپۋتات پارلامەنت پالاتالارىنىڭ بىرلەسكەن وتىرىسىندا.
نەگىزگى اتقارۋشى ورگان، اكىمشىلىكتى - مەملەكەتتىك قور نىسانىنداعى مەملەكەتتىك ورگان رەتىندە ايقىنداۋ ۇسىنىلدى. وعان كاسىپكەرلىكتى دامىتۋ بويىنشا بارلىق وكىلەتتىك بەرىلەدى، ول ينۆەستيتسيالىق جوبالار مەن ينفراقۇرىلىمدىق دامۋدى رەتتەۋشى فۋنكتسيالارىن ورىندايدى.
- زاڭ جوباسىندا الاتاۋدىڭ ينۆەستيتسيالىق قاتىناستار، كاسىپكەرلىك قىزمەت، قالا قۇرىلىسى سالاسى، سيفرلىق اكىمشىلەندىرۋ ماسەلەلەرىندە ءوز اكتىلەرىن قابىلداۋ كوزدەلەدى. الاتاۋ قالاسىنىڭ دامۋىنا جاردەمدەسۋ ءۇشىن الماتى قالاسى مەن الماتى وبلىسىنىڭ جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگاندارى اكىمشىلىكپەن جەرگىلىكتى ماڭىزى بار ماسەلەلەردى بىرلەسىپ شەشۋ تۋرالى كەلىسىم جاساسۋعا قۇقىلى، - دەدى نۇرتاي سابيليانوۆ.
ايتا كەتەيىك، الاتاۋ قالاسىنداعى نەگىزگى ستراتەگيالىق شەشىمدەردى پرەمەر‑مينيستر باسقاراتىن كەڭەس ايقىندايدى. ينۆەستورلاردىڭ قۇقىقتارى حالىقارالىق دەڭگەيدە قورعالادى. ال سالىق جەڭىلدىكتەرى تەك باسىم سالالارداعى جاڭا ينۆەستيتسيالىق جوبالارعا بەرىلەدى.
بۇعان دەيىن پرەمەر-مينيستر ورىنباسارى قانات بوزىمبايەۆ قانداي جاعدايدا شەتەلدىك ينۆەستوردان جەر قايتارىپ الىناتىنىن تۇسىندىرگەن ەدى.