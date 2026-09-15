الاتاۋ قالاسىندا قانداي جاساندى وزىق تەحنولوگيالار شوعىرلانادى
استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت كورەيانىڭ ىسكەرلىك توپ وكىلدەرىنە الاتاۋ قالاسىن دامىتۋ ماقساتىندا قابىلدانىپ جاتقان دايەكتى شارالار تۋرالى مالىمەت بەردى. بۇل تۋرالى اقوردا ءمالىم ەتتى.
جاڭا ورتالىق وزىق ونەركاسىپ سالالارى پەن يننوۆاتسيا شوعىرلانعان ۋربانيستىك جانە ەكونوميكالىق حابقا اينالۋدى كوزدەيدى.
- سيفرلىق تەحنولوگيالارعا، جاساندى ينتەللەكتىگە جانە زاماناۋي ينجەنەرياعا نەگىزدەلگەن قالانى وركەندەتۋگە كورەيالىق سەرىكتەستەر بەلسەندى اتسالىسىپ جاتىر. KIND كورپوراتسياسىمەن بىرگە باس جوسپاردى جانە تۇرعىن ءۇي اۋداندارىن جوبالاۋمەن، سونداي-اق باسقا دا كورەيالىق كومپانيالاردى اۋقىمدى جوباعا تارتۋمەن اينالىسىپ جاتىرمىز، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
مەملەكەت باسشىسىنىڭ پىكىرىنشە، ەكى ەلدىڭ سەرىكتەستىگىن ىلگەرىلەتەتىن پەرسپەكتيۆتى باعىتتاردىڭ ءبىرى - قارجى سەكتورى. سونداي-اق ول اۋىل شارۋاشىلىعى مەن تاماق ونەركاسىبىنىڭ دە ماڭىزىنا نازار اۋداردى.
- ءبىزدىڭ ونىمدەرىمىز الەمنىڭ 70 تەن اسا ەلىنە تاسىمالدانادى. ءبىز كورەياعا جەتكىزىلەتىن بيداي، مايلى داقىلدار، ەت، ءسۇت ونىمدەرىنىڭ، بال جانە باسقا دا جوعارى ساپالى تاۋارلاردىڭ ەكسپورت كولەمىن ۇلعايتۋعا ءازىرمىز. سونداي-اق قازاقستاننىڭ اۋىل شارۋاشىلىعى الەۋەتىن كورەيانىڭ تەحنولوگيالارىمەن بىرىكتىرىپ، اگروونەركاسىپ سالاسىنداعى قوسىلعان قۇن تىزبەگىن قالىپتاستىرۋدى ۇسىنامىز. تاماق ونەركاسىبىندە ىنتىماقتاستىقتىڭ بەرىك نەگىزى قالاندى. Lotte قازاقستاننىڭ تانىمال شوكولاد برەندتەرىنىڭ ءبىرى «راحات» كومپانياسىنا ينۆەستيتسيا سالعانى بەلگىلى. بۇل كورەيالىق بيزنەستىڭ ءبىزدىڭ نارىقتاعى ۇزاقمەرزىمدى كاسىبىنە جارقىن مىسال بولا الادى. ءبىز اتالعان ىقپالداستىقتى جوعارى باعالايمىز جانە تابىستارىمىز ەسەلەنە بەرەدى دەپ سەنەمىز، - دەدى پرەزيدەنت.
ەسكە سالا كەتەيىك، قاسىم-جومارت توقايەۆ كورەيا رەسپۋبليكاسىنا مەملەكەتتىك ساپارمەن باردى.
پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ كورەيانىڭ ءبىرقاتار ازاماتىن ماراپاتتادى.