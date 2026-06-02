الاتاۋ قالاسى قۇرىلىسىنىڭ نەگىزگى قاعيدالارى جاڭا كونستيتۋتسياعا ەنگىزىلدى - پرەزيدەنت
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ الاتاۋ قالاسىن دامىتۋ جونىندەگى كەڭەستە ءسوز سويلەدى.
- بۇگىن ءبىز الاتاۋ قالاسىن دامىتۋ بويىنشا وزەكتى ماسەلەلەردى تالقىلايمىز.
بارشاڭىزعا ءمالىم، مەن وسىدان ەكى جىل بۇرىن بولاشاق قالاسى - الاتاۋ شاھارىن سالۋ تۋرالى شەشىم قابىلدادىم. بۇل جوبانىڭ تۇتاس ەلىمىز ءۇشىن ستراتەگيالىق ماڭىزى زور.
ءبىز وسى قالاعا ينۆەستيتسيا تارتىپ، ونى بيزنەستىڭ جانە يننوۆاتسيانىڭ جاڭا ورتالىعى رەتىندە دامىتاتىن بولدىق،-دەدى پرەزيدەنت.
ول وسى جەردە ءومىر ءسۇرۋ، جۇمىس ىستەۋ ازاماتتارىمىزعا، اسىرەسە، وسكەلەڭ ۇرپاققا مول مۇمكىندىك بەرمەتىنىن العا تارتتى.
- سوندىقتان الاتاۋ قالاسى قۇرىلىسىنىڭ نەگىزگى قاعيدالارى جاڭا كونستيتۋتسياعا ەنگىزىلدى. «الاتاۋ قالاسىنىڭ ارناۋلى قۇقىقتىق رەجيمى تۋرالى» كونستيتۋتسيالىق زاڭ قابىلداندى.
وسى تۇستا بىرنەشە ماڭىزدى ماسەلەنى پىسىقتاپ الۋىمىز كەرەك. الدىمەن، وسى كەزگە دەيىن جۇرگىزىلگەن جۇمىسپەن تانىسايىق.
سونىمەن قاتار جەدەل ماسەلەلەر مەن ۇزاق مەرزىمگە ارنالعان مىندەتتەرگە توقتالۋ قاجەت. ءبىر سوزبەن، الداعى جۇمىستىڭ باعدارىن ايقىنداپ العان ءجون، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
ايتا كەتەيىك، بۇگىن پرەزيدەنت الاتاۋ قالاسىنىڭ دامۋ بارىسىمەن تانىستى.