الاتاۋ قالاسى سيفرلىق فورمات قاعيداتىنا نەگىزدەلىپ قۇرىلادى
استانا. KAZINFORM - الاتاۋ قالاسى «Digital by default» قاعيداتىنا نەگىزدەلىپ قۇرىلادى. بۇل تۋرالى پارلامەنت پالاتالارىنىڭ بىرلەسكەن وتىرىسىندا پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى قانات بوزىمبايەۆ ايتتى.
- قالا باستاپقىدان «Digital by default» قاعيداتىنا نەگىزدەلىپ قۇرىلادى. بارلىق نەگىزگى قىزمەتتەر سيفرلىق فورماتتا جۇمىس ىستەيدى. قالادا يننوۆاتسيالىق تەحنولوگيالاردى ەنگىزۋ ءۇشىن ەكسپەريمەنتالدى قۇقىقتىق رەجيمدەر قاراستىرىلادى. بۇل بايلانىس، سيفرلىق جەلىلەر، جاساندى ينتەللەكت، روبوتتىق جۇيەلەر جانە اۆتونومدى كولىك سياقتى سالالاردى قامتيدى، - دەدى ول.
ۆيتسە-پرەمەردىڭ ايتۋىنشا، Alatau City Authority دىڭ سيفرلىق پلاتفورماسى ارقىلى رەزيدەنتتەرگە نەگىزگى قىزمەتتەر ۇسىنىلادى. ولاردىڭ ىشىندە رۇقسات بەرۋ راسىمدەرى جانە ارنايى قۇقىقتىق رەجيمدى قولدانۋ جوسپارلانىپ وتىر.
- بۇل جۇيەلەر مەملەكەتتىك اقپاراتتىق جۇيەلەرمەن بىرىكتىرىلەدى. سونىمەن قاتار الاتاۋ قالاسىندا سيفرلىق اكتيۆتەردىڭ اينالىمىن كريپتوبيرجا، توكەنيزاتسيا سياقتى سيفرلىق اكتيۆتەردىڭ رەتتەۋ مۇمكىندىگى قاراستىرىلادى. بۇل ماسەلە ۇلتتىق بانك پەن قارجىنى رەتتەۋ اگەنتتىگىنىڭ كەلىسۋى بويىنشا جانە قارجىلىق تۇراقتىلىق قاعيداتىن ساقتاي وتىرىپ جۇزەگە اسىرىلاتىن بولادى، - دەدى قانات بوزىمبايەۆ.
ايتا كەتەيىك، پارلامەنت پالاتالارىنىڭ بىرلەسكەن وتىرىسىندا دەپۋتاتتار «الاتاۋ قالاسىنىڭ ارناۋلى مارتەبەسى تۋرالى» قازاقستان رەسپۋبليكاسى كونستيتۋتسيالىق زاڭىنىڭ جوباسىن ءبىرىنشى وقىلىمدا قاراپ جاتىر.