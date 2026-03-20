ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    12:05, 20 - ناۋرىز 2026 | GMT +5

    الاتاۋ قالاسى بيۋدجەتىنەن باسقا بيۋدجەتتەرگە قاراجات الۋعا جول بەرىلمەيدى - زاڭ جوباسى

    استانا. KAZINFORM - الاتاۋ ءوزىن-ءوزى قامتاماسىز ەتكەنگە دەيىن قالا بيۋدجەتىنەن باسقا بيۋدجەتتەرگە قاراجات الۋعا جول بەرىلمەيدى. بۇل تۋرالى پارلامەنت پالاتالارىنىڭ بىرلەسكەن وتىرىسىندا پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى قانات بوزىمبايەۆ ايتتى.

    فوتو: الينا تۋلەۋبايەۆا/kazinform

    - Alatau City Authority رەسپۋبليكالىق بيۋدجەتتىك باعدارلامالاردىڭ دەربەس اكىمشىسى بولادى. ونىڭ بيۋدجەتى رەسپۋبليكالىق بيۋدجەت قۇرامىندا بلوكتىق بيۋدجەتتەۋ قاعيداتى بويىنشا قالىپتاسىپ، نەگىزىنەن ينفراقۇرىلىمدى دامىتۋعا جانە ۇزاق مەرزىمدى جوبالاردى قولداۋعا باعىتتالادى، - دەدى قانات بوزىمبايەۆ.

    ۇكىمەت باسشىسى ورىنباسارىنىڭ مالىمەتىنشە، جوبالاردى ىرىكتەۋ مەن قارجىلاندىرۋ ءتارتىبىن پرەمەر- مينيستر باسقاراتىن كەڭەس بەكىتەتىن بولادى.

    - ال قالانىڭ جەرگىلىكتى بيۋدجەتى الەۋمەتتىك جانە اعىمداعى مىندەتتەردى قارجىلاندىرۋعا جۇمسالادى. الاتاۋ ءوزىن-ءوزى قامتاماسىز ەتكەنگە دەيىن قالا بيۋدجەتىنەن باسقا بيۋدجەتتەرگە قاراجات الۋعا جول بەرىلمەيدى، - دەدى ول.

    ايتا كەتەيىك، پارلامەنت پالاتالارىنىڭ بىرلەسكەن وتىرىسىندا دەپۋتاتتار «الاتاۋ قالاسىنىڭ ارناۋلى مارتەبەسى تۋرالى» قازاقستان رەسپۋبليكاسى كونستيتۋتسيالىق زاڭىنىڭ جوباسىن ءبىرىنشى وقىلىمدا قاراپ جاتىر.

    تەگ:
    بيلىك جانە ساياسات ەكونوميكا
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار