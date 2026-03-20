الاتاۋ قالاسى بيۋدجەتىنەن باسقا بيۋدجەتتەرگە قاراجات الۋعا جول بەرىلمەيدى - زاڭ جوباسى
استانا. KAZINFORM - الاتاۋ ءوزىن-ءوزى قامتاماسىز ەتكەنگە دەيىن قالا بيۋدجەتىنەن باسقا بيۋدجەتتەرگە قاراجات الۋعا جول بەرىلمەيدى. بۇل تۋرالى پارلامەنت پالاتالارىنىڭ بىرلەسكەن وتىرىسىندا پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى قانات بوزىمبايەۆ ايتتى.
- Alatau City Authority رەسپۋبليكالىق بيۋدجەتتىك باعدارلامالاردىڭ دەربەس اكىمشىسى بولادى. ونىڭ بيۋدجەتى رەسپۋبليكالىق بيۋدجەت قۇرامىندا بلوكتىق بيۋدجەتتەۋ قاعيداتى بويىنشا قالىپتاسىپ، نەگىزىنەن ينفراقۇرىلىمدى دامىتۋعا جانە ۇزاق مەرزىمدى جوبالاردى قولداۋعا باعىتتالادى، - دەدى قانات بوزىمبايەۆ.
ۇكىمەت باسشىسى ورىنباسارىنىڭ مالىمەتىنشە، جوبالاردى ىرىكتەۋ مەن قارجىلاندىرۋ ءتارتىبىن پرەمەر- مينيستر باسقاراتىن كەڭەس بەكىتەتىن بولادى.
- ال قالانىڭ جەرگىلىكتى بيۋدجەتى الەۋمەتتىك جانە اعىمداعى مىندەتتەردى قارجىلاندىرۋعا جۇمسالادى. الاتاۋ ءوزىن-ءوزى قامتاماسىز ەتكەنگە دەيىن قالا بيۋدجەتىنەن باسقا بيۋدجەتتەرگە قاراجات الۋعا جول بەرىلمەيدى، - دەدى ول.
ايتا كەتەيىك، پارلامەنت پالاتالارىنىڭ بىرلەسكەن وتىرىسىندا دەپۋتاتتار «الاتاۋ قالاسىنىڭ ارناۋلى مارتەبەسى تۋرالى» قازاقستان رەسپۋبليكاسى كونستيتۋتسيالىق زاڭىنىڭ جوباسىن ءبىرىنشى وقىلىمدا قاراپ جاتىر.