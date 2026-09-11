الاتاۋ قالاسىن دامىتۋعا جاساندى ينتەللەكت قولدانىلماق
الماتى. KAZINFORM - الماتىدا ءوتىپ جاتقان Central Asia Fintech Summit سامميتىندە ۇلتتىق بانكتىڭ سيفرلىق دامۋ ورتالىعى مەن Alatau City Authority مەموراندۋمعا قول قويدى.
مەموراندۋمعا سايكەس، تاراپتار Alatau City- ءدى دامىتۋعا سيفرلىق شەشىمدەر مەن جاساندى ينتەللەكت تەحنولوگياسىن قولدانۋ مۇمكىندىكتەرىن زەرتتەپ كورۋگە نيەتتى.
ۇلتتىق بانكتىڭ سيفرلىق دامۋ ورتالىعى اقپاراتتىق جۇيەلەردى ازىرلەۋ، ينتەگراتسيالاۋ جانە قولداۋ بويىنشا تەحنولوگيالىق سەرىكتەس بولادى.
وسى ىنتىماقتاستىق اياسىندا تاراپتار باستى باعىتتار مەن جوبالاردى ايقىنداپ، سوعان ساي جول كارتاسىن ازىرلەمەك.
سەرىكتەستىكتىڭ تاعى ءبىر باعىتى - SupTech پلاتفورماسىن تانىستىرۋ جانە ونى Alatau City Authority جۇمىسىنا پايدالانۋ مۇمكىندىگىن باعالاۋ. پلاتفورما دەرەكتى تالداۋعا جانە قاداعالاۋ جۇمىسىن جۇرگىزۋگە ارنالعان سيفرلىق قۇرالداردى ءبىر جۇيەگە بىرىكتىرەدى.
سونىمەن قاتار ۇلتتىق بانك VEON جانە VEON توبىنا كىرەتىن «كار-تەل» كومپانياسىمەن تاعى ءبىر مەموراندۋمعا قول قويدى.
قۇجاتتا VEON توبىنداعى كومپانيالاردىڭ ءبىرىنشى ساناتتاعى تولەم ۇيىمى ليتسەنزياسىن الۋ ماسەلەسى قاراستىرىلعان.
ونىمەن قوسا مەموراندۋمدا تولەم قىزمەتتەرىن جەتىلدىرۋ جانە جاڭا سيفرلىق تولەم قىزمەتتەرىن ەنگىزۋ تاقىرىبى كوتەرىلەدى.
ەسكە سالساق، الاتاۋ قالاسىندا «كريپتوقالا» تۇجىرىمداماسى ەنگىزىلەتىنى حابارلاندى.