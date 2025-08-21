الانيا مەن انتاليا ماڭىنداعى تەڭىزدىڭ لاستانۋى قاۋىپتى دەڭگەيگە جەتتى
استانا. KAZINFORM - جەرورتا تەڭىزىندەگى تۇرىك كۋرورتتارى ەكولوگيالىق دابىل قاعىپ جاتىر، دەپ حابارلايدى Kazinform ءتىلشىسى.
تۇركيانىڭ تانىمال كۋرورتتارى الانيا مەن انتاليا ايماعىنداعى تەڭىز سۋىنىڭ لاستانۋى تەڭىز ەكوجۇيەسىنە دە، دەمالۋشىلاردىڭ دەنساۋلىعىنا دا قاۋىپ توندىرەتىن شەكتى دەڭگەيگە جەتتى، دەپ ەسكەرتتى جەرورتا تەڭىزى ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ دوتسەنتى گۋراي دوگان.
ماماننىڭ ايتۋىنشا، لاستانعان سۋمەن جاناسقان ادامدا قۇسۋ، جۇرەك اينۋ، دەنە قىزۋىنىڭ كوتەرىلۋى جانە باسقا دا جەدەل ۋلانۋ بەلگىلەرى پايدا بولۋى مۇمكىن. ءقاۋىپ تەك تۋريستەرگە عانا ەمەس، سونىمەن قاتار جەرگىلىكتى تۇرعىندارعا، تەڭىز فلوراسى مەن فاۋناسىنا دا اسەر ەتەدى.
لاس تانۋدىڭ نەگىزگى كوزى تۋريزم، اۋىلشارۋاشىلىق، پلاستيك قالدىقتارى، كليماتتىڭ وزگەرۋى. دوگاننىڭ ايتۋىنشا، سۋداعى ميكروبيولوگيالىق لاستاۋشى زاتتاردىڭ ايتارلىقتاي ارتۋى بايقالعان الانيا مەن گازيپاش اراسىنداعى ايماق ەرەكشە زارداپ شەكتى.
- ەكولوگيالىق ينجەنەريا جالعىز عانا ماسەلەنىڭ اۋقىمىن كوتەرە المايدى، تۋريزم سالاسى مەن اۋىل شارۋاشىلىعى ەكولوگيالىق تەپە-تەڭدىكتى قالپىنا كەلتىرۋ ءۇشىن كۇش بىرىكتىرۋى كەرەك، - دەپ اتاپ ءوتتى عالىم.
سونداي-اق ەكولوگيا ماماندارى قالدىقتاردى باسقارۋ جۇيەسىن كەڭەيتۋدى، تۋريزم مەن اۋىل شارۋاشىلىعىن بىرلەسىپ تەكسەرۋ باعدارلامالارىن قۇرۋدى، حالىق پەن تۋريستەر اراسىندا ەكولوگيالىق ءبىلىم بەرۋدى كۇشەيتۋدى ۇسىندى.
جاعداي جۋىرداعى قارا تەڭىزدەگى تانكەردىڭ توگىلۋىنەن جاپپاي لاستانۋدان كەيىن الاڭداتارلىق جاعدايعا اينالدى.
- ەگەر ءبىز قازىر ارەكەت ەتپەسەك، كەلەسى جىلى تىم كەش بولۋى مۇمكىن، - دەپ ەسكەرتتى ەردوعان.
تەڭىز ورتاسىن قورعاۋ بويىنشا شۇعىل جانە كەشەندى شارالار قابىلدانباسا، جەرورتا تەڭىزىندەگى ەكولوگيالىق داعدارىس تۇرىك تۋريزم يندۋسترياسىنىڭ يميدجىنە ورنى تولماس زيان كەلتىرۋى مۇمكىن.
جەل مەن وزەننىڭ كومەگىمەن قارا تەڭىزگە تۇسەتىن پلاستيك قالدىقتار تۇركياداعى ەكولوگتاردى قاتتى الاڭداتىپ وتىرعانىن بۇعان دەيىن جازعانبىز.