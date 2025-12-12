الاكول جاعالاۋىن كۇتىپ ۇستايتىن كوممۋنالدىق مەكەمە قۇرىلدى - اكىم ەسەبى
استانا. KAZINFORM - جەتىسۋ وبلىسىندا جاڭادان تۋريزم باسقارماسى قۇرىلدى. الاكول جانە بالقاش كولدەرىنىڭ جاعالاۋىن كۇتىپ ۇستاۋ ءۇشىن ەكى كوممۋنالدىق مەكەمە قۇرىلدى. وبلىستىڭ تۋريستىك ينفراقۇرىلىمى تۋرالى اكىم بەيبىت يسابايەۆ ەسەپتىك كەزدەسۋىندە باياندادى.
اكىمنىڭ ايتۋىنشا، وبلىس قۇرىلعان ساتتەن بەرى بۇل سالاعا مەملەكەتتىك بيۋدجەتتەن 53 ميلليارد تەڭگە بولىنگەن، 64 جاڭا نىسان پايدالانۋعا بەرىلگەن.
- جىل سايىن وڭىرگە 2 ميلليوننان استام تۋريست كەلەدى. ولاردىڭ كەلىپ-كەتۋىنە جانە دەمالۋىنا قولايلى جاعداي جاساۋ - باستى مىندەتتىڭ ءبىرى. بيىل جاڭا «اقشي-بەسكول» ەلەكتر جەلىسى جانە قوسالقى ستانسياسى ىسكە قوسىلدى. جاعالاۋدى نىعايتۋ بوگەتتەرى مەن كارىز تازارتۋ قۇرىلعىسى سالىنىپ جاتىر. بالقاش كولىنىڭ جاعالاۋىنا دەيىن جول، سۋمەن جابدىقتاۋ، سۋ بۇرۋ، ەلەكتر جەلىلەرى جەتكىزىلدى. كول جاعالاۋىندا 6 كوممۋنالدىق جاعاجاي قاراستىرىلعان، ونىڭ 3 ەۋى سالىنىپ جاتىر. ەندى جاعالاۋدى اباتتاندىرىپ، جەكە ينۆەستورلاردى تارتىپ، دەمالىس ايماقتارىن سالۋ مىندەتى تۇر، - دەدى ب. يسابايەۆ ورتالىق كوممۋنيكاتسيالار قىزمەتىندە وتكەن باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا.
ءۇشارال قالاسى اۋەجايىنىڭ ۇشۋ-قونۋ جولاعىن رەكونسترۋكتسيالاۋ جۇمىستارى اياقتالدى. بۇل جولاق جولاۋشىلار جانە جۇك ۇشاقتارىن قابىلداۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. قازىر جاڭا اەروۆوكزال كەشەنىنىڭ جوبالىق-سمەتالىق قۇجاتتاماسى ازىرلەنىپ جاتىر.
سونداي-اق لەپسى ستانتسياسىندا جاڭا تەمىرجول ۆوكزالى سالىنۋدا. عيمارات كەلەر جىلى قولدانىسقا بەرىلەدى.
ال ەكولوگيالىق تۋريزمدى دامىتۋ ءۇشىن «التىنەمەل» جانە «جوڭعار الاتاۋى» ۇلتتىق پارك اۋماقتارىندا ۆيزيت-ورتالىقتار اشىلدى. جاسىلكول كولىنە جانە ش. ۋاليحانوۆ مەموريالدىق مۋزەيىنە اپاراتىن جولدار جوندەلدى. «بۇرقانبۇلاق» سارقىراماسى جولىنىڭ قۇرىلىسى باستالدى.
ايتا كەتەيىك، جەتىسۋ وبلىسىندا بيىلعى 10 ايدا بارلىق سالا بويىنشا ءوسىم بايقالادى. وڭىردە 27 جاڭا ءوندىرىس اشىلىپ، مىڭ جارىم جۇمىس ورنى قۇرىلدى.
«قورعاس» ارنايى ەكونوميكالىق ايماعىندا 32 جوبا ىسكە اسىرىلىپ، 2 مىڭنان استام جۇمىس ورنى اشىلعان.