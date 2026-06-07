الاكولدە شومىلۋ ماۋسىمى 15-ماۋسىمدا باستالادى
استانا. KAZINFORM - جەتىسۋ وبلىسىنداعى الاكول جاعالاۋىندا شومىلۋ ماۋسىمى رەسمي تۇردە 15 -ماۋسىمدا باستالادى. بيىل ءوڭىر ەكى ميلليوننان استام تۋريستى قابىلداۋدى جوسپارلاپ وتىر.
الاكول اۋدانى كاسىپكەرلىك جانە تۋريزم ءبولىمىنىڭ باس مامانى تاسقىن بەكمۇرزايەۆتىڭ ايتۋىنشا، كول جاعالاۋىندا 320 دەمالىس ورنى جۇمىس ىستەيدى. ونىڭ ىشىندە 270 نىسان اقشي اۋىلىندا، ال 50 دەمالىس ورنى كوكتۇما اۋىلىندا ورنالاسقان.
ماماننىڭ سوزىنشە، الاكولگە كەلەتىن تۋريستەر سانى جىل سايىن ارتىپ كەلەدى. 2024 -جىلى وڭىردەگى ورنالاستىرۋ ورىندارى 1,7 ميلليوننان استام دەمالۋشىنى قابىلداسا، 2025 -جىلى بۇل كورسەتكىش 1,8 ميلليون ادامعا جەتكەن.
- بيىلعى ماۋسىمدا الاكول ەكى ميلليوننان استام تۋريستى قابىلدايدى دەپ كۇتىلۋدە، - دەدى تاسقىن بەكمۇرزايەۆ.
قازىر كول جاعالاۋىندا شومىلۋ ماۋسىمىن اشۋعا دايىندىق جۇمىستارى اياقتالۋعا جاقىن. دەمالىس ورىندارى، قوناق ۇيلەر مەن وزگە دە تۋريستىك ينفراقۇرىلىم نىساندارى كەلۋشىلەردى قابىلداۋعا ازىرلەنىپ جاتىر.
مامانداردىڭ ايتۋىنشا، الاكول قازاقستانداعى ىشكى تۋريزمنىڭ ەڭ تانىمال باعىتتارىنىڭ ءبىرى بولىپ قالا بەرەدى. جىل سايىن مۇندا كولدىڭ بىرەگەي تابيعاتى، دامىعان تۋريستىك ينفراقۇرىلىمى جانە وتباسىلىق دەمالىسقا قولايلى جاعدايلار قىزىقتىرعان ميلليونداعان تۋريست كەلەدى.
ايتا كەتەيىك، ماۋسىم ايىنان باستاپ بالقاش پەن الاكول باعىتتارىنا قوسىمشا پويىزدار قاتىناي باستايدى.