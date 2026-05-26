الداعى وقۋ جىلىنا قانشا مىڭ گرانت ءبولىندى
استانا. KAZINFORM - ۇكىمەت الداعى وقۋ جىلىنا 89 مىڭنان اسا مەملەكەتتىك گرانت ءبولدى. بۇل تۋرالى ۇكىمەت وتىرىسىندا عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم ءمينيسترى ساياسات نۇربەك مالىمدەدى.
مينيستر 2026-2027 وقۋ جىلىنا 89457 مەملەكەتتىك گرانت بولىنگەنىن ايتتى. سونىڭ ىشىندە:
باكالاۆرياتقا 75371؛
ماگيستراتۋراعا 11007؛
دوكتورانتۋراعا 3079 گرانت بولىنگەن.
«گرانتتىڭ 60 پايىزى ينجەنەرلىك-تەحنيكالىق ماماندىقتارعا جانە اۋىل شارۋاشىلىعى ماماندىقتارىنا، 21 پايىزى پەداگوگ كاگدرلاردى دايارلاۋعا باعىتتالعان»، - دەدى ساياسات نۇربەك.
ۆەدومستۆو مالىمەتىنشە، ينجەنەرلىك، وڭدەۋ جانە قۇرىلىس سالالارىنا 19250؛ پەداگوگيكالىق عىلىمدارعا 13738؛ اقپاراتتىق-كوممۋنيكاتسيالىق تەحنولوگيالار بويىنشا 11662؛ جاراتىلىستانۋ عىلىمدارى، ماتەماتيكا جانە ستاتيستيكاعا 9363؛ اۋىل شارۋاشىلىعى جانە بيورەسۋرستارعا 3145؛ دەنساۋلىق ساقتاۋ سالاسىنا 2700؛ قىزمەتتەر بويىنشا 2400؛ ونەر جانە گۋمانيتارلىق عىلىمدارعا 1915؛ الەۋمەتتىك عىلىمدار، جۋرناليستيكا جانە اقپارات بويىنشا 1485؛ بيزنەس، باسقارۋ جانە قۇقىققا 1423؛ ۆەتەرينارياعا 1275 گرانت بولىنگەن.