الداعى كۇندەرى اپتاپ ىستىقتىڭ بەتى قايتادى
استانا. KAZINFORM - الداعى كۇندەرى ەل اۋماعى ارقىلى سولتۇستىك-باتىس سيكلونى وتەدى.
سۋىق اۋا ماسسالارىمەن تولىعاتىن سيكلوننىڭ اسەرىنەن ەلىمىزدىڭ كوپتەگەن وڭىرىنە جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي وينايدى. سولتۇستىك جانە ورتالىق وڭىرلەردە نوسەر جاڭبىر جاۋىپ، كەي جەرلەردە بۇرشاق ءتۇسۋى مۇمكىن.
جاۋىن-شاشىنمەن بىرگە اۋا تەمپەراتۋراسىنىڭ تومەندەۋى دە كۇتىلەدى. سولتۇستىك وڭىرلەردە كۇندىز اۋا تەمپەراتۋراسى 22- 27 گرادۋس شاماسىندا بولادى. ال ەلدىڭ شىعىسىندا اپتاپ ىستىق بىرتىندەپ باسەڭدەپ، اۋا تەمپەراتۋراسى 33- 38 گرادۋستان جايلى 27- 32 گرادۋسقا دەيىن تومەندەيدى.