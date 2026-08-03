KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    الداعى كۇندەرى اپتاپ ىستىقتىڭ بەتى قايتادى

    استانا. KAZINFORM - الداعى كۇندەرى ەل اۋماعى ارقىلى سولتۇستىك-باتىس سيكلونى وتەدى.

    парк, лето, весна, погода, саябақ, жаз, ауа райы
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    سۋىق اۋا ماسسالارىمەن تولىعاتىن سيكلوننىڭ اسەرىنەن ەلىمىزدىڭ كوپتەگەن وڭىرىنە جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي وينايدى. سولتۇستىك جانە ورتالىق وڭىرلەردە نوسەر جاڭبىر جاۋىپ، كەي جەرلەردە بۇرشاق ءتۇسۋى مۇمكىن.

    جاۋىن-شاشىنمەن بىرگە اۋا تەمپەراتۋراسىنىڭ تومەندەۋى دە كۇتىلەدى. سولتۇستىك وڭىرلەردە كۇندىز اۋا تەمپەراتۋراسى 22- 27 گرادۋس شاماسىندا بولادى. ال ەلدىڭ شىعىسىندا اپتاپ ىستىق بىرتىندەپ باسەڭدەپ، اۋا تەمپەراتۋراسى 33- 38 گرادۋستان جايلى 27- 32 گرادۋسقا دەيىن تومەندەيدى.

    قوعام
    باقىتجول كاكەش
    باقىتجول كاكەش
    اۆتور