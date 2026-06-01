الداعى كۇندەرى 36 گرادۋس ىستىق بولادى
استانا. KAZINFORM - قازگيدرومەت 2-4 -ماۋسىمعا ارنالعان ەل بويىنشا اۋا رايى بولجامىن ۇسىندى.
اتموسفەرالىق فرونتالدى بولىكتەردىڭ وتۋىنە بايلانىستى رەسپۋبليكانىڭ باسىم بولىگىندە اۋا رايى قۇبىلمالى بولادى. سونىڭ سالدارىنان جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي بولادى.
2-ماۋسىمدا پاۆلودار وبلىسىندا، 3-ماۋسىمدا اتىراۋ جانە ماڭعىستاۋ وبلىستارىندا، 3-4-ماۋسىمدا اقتوبە وبلىسىندا، 4-ماۋسىمدا قوستاناي وبلىسىندا قاتتى جاڭبىر جاۋادى دەپ بولجانىپ وتىر. كەي جەرلەردە بۇرشاق ءتۇسىپ، ەكپىندى جەل سوعۋى مۇمكىن.
رەسپۋبليكا بويىنشا جەل كۇشەيەدى، ال وڭتۇستىك-باتىس پەن وڭتۇستىك وڭىرلەردە شاڭدى داۋىل بولۋى ىقتيمال.
كۇندىزگى اۋا تەمپەراتۋراسى باتىستا 23+…28+ گرادۋسقا دەيىن جوعارىلايدى. سولتۇستىك-باتىستا اۋا تەمپەراتۋراسى 13+…26+ گرادۋسقا دەيىن تومەندەيدى. سولتۇستىك وڭىرلەردە +25…+32 گرادۋسقا دەيىن، رەسپۋبليكانىڭ ورتالىعى مەن شىعىسىندا 27+…36+ گرادۋسقا دەيىن جوعارىلايدى. ال وڭتۇستىك جانە وڭتۇستىك-شىعىس وڭىرلەردە اۋا تەمپەراتۋراسى ءسال تومەندەپ، 25+…35+ گرادۋس شاماسىندا بولادى.
ايتا كەتەلىك ەۋروپانىڭ بىرنەشە ەلىندە اپتاپ ىستىق باستالعانى تۋرالى جازعان ەدىك.