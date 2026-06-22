الداعى ءۇش كۇندە سولتۇستىكتە سالقىنداپ، وڭتۇستىكتە 40 گرادۋسقا دەيىن ىستىق بولادى
استانا. KAZINFORM - «قازگيدرومەت» ر م ق قازاقستان بويىنشا 23- 25 -ماۋسىمعا ارنالعان اۋا رايى بولجامىن جاريالادى.
سينوپتيكتەردىڭ بولجامىنشا، اپتاپ ىستىقتان كەيىن ەلىمىزدىڭ سولتۇستىك وڭىرلەرىنىڭ تۇرعىندارىن ازداپ سالقىنداۋ كۇتىپ تۇر. قازاقستان اۋماعىنا سيكلون ىعىسىپ كەلىپ، جاڭبىر، نايزاعاي، بۇرشاق، جەلدىڭ ەكپىندى كۇشەيۋى جانە شاڭدى داۋىلدار اكەلەدى.
الايدا وسىدان كەيىن كوپتەن كۇتكەن سالقىن اۋا رايى ورنايدى: ەلىمىزدىڭ سولتۇستىك جانە ورتالىق وڭىرلەرىندە اۋا تەمپەراتۋراسى قولايلى +23…+28 گرادۋس شاماسىندا بولادى.
- دەگەنمەن، بارلىق وڭىرلەردە ىستىقتىڭ بەتى قايتپايدى. قازاقستاننىڭ وڭتۇستىك جانە شىعىس ايماقتارىنا وزبەكستان اۋماعىنان قۇرعاق ءارى جىلى اۋا ماسسالارىنىڭ كەلۋى جالعاسادى. سونىڭ اسەرىنەن بۇل وڭىرلەردە اۋا تەمپەراتۋراسى +33…+38 گرادۋسقا دەيىن ساقتالىپ، جەكەلەگەن اۋدانداردا وتە قاتتى ىستىق 40+ گرادۋسقا دەيىن جەتەدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
ايتا كەتەيىك، 22 -ماۋسىمدا قازگيدرومەت ەلدىڭ 17 وبلىسى مەن استانا قالاسىندا داۋىلدى ەسكەرتۋ جاريالادى.