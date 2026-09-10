الەمدە مىس قىمباتتادى
استانا. قازاقپارات - نارىقتا مىس قىمباتتادى. باعانىڭ بۇل جولعى شارىقتاۋى بۇرىن-سوڭدى بولماعان كورسەتكىش. مەتالدىڭ ءبىر تونناسى لوندون بيرجاسىندا 14 مىڭ 617 دوللارعا دەيىن كوتەرىلگەن.
Bloomberg مالىمەتى بويىنشا، جىل باسىنان بەرگى جالپى ءوسىم - 17 پايىز. ساراپشىلار: «بۇعان ا ق ش تازارتىلعان مىس يمپورتىنا جاڭا باج سالىعىن ەنگىزۋى مۇمكىن دەگەن اقپارات سەبەپ»، - دەيدى.
ترەيدەرلەر ا ق ش- قا ءونىم جەتكىزۋ ءىسىن جەدەلدەتىپ، سونىڭ سالدارىنان باسقا نارىقتارداعى مىستىڭ قورى ازايا تۇسكەن. ايتا كەتەيىك، بۇل مەتال ەنەرگەتيكا سالاسىندا، ەلەكتر جەلىلەرى، مالىمەتتەردى وڭدەۋ ورتالىقتارى مەن جاساندى ينتەللەكت جوبالارىندا كەڭىنەن پايدالانىلادى.
قازاقستان مىس وندىرۋدەن الەمدە 9- ورىندا (يندونەزيامەن بىرگە). جىلىنا شامامەن 710 مىڭ توننا مىس وندىرەدى. الەمدەگى ۇزدىك 5 ەل: چيلي، كونگو، پەرۋ، قىتاي جانە رەسەي. قازاقستانداعى باستى وندىرۋشىلەر - «KAZ Minerals» جانە «قازاق مىس».