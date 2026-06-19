الەمگە تانىمال مۋلتفيلم قازاقشا كورسەتىلدى: بالالارعا بەرەر تاعىلىمى قانداي
استانا. KAZINFORM - ماماندار بۇل انيماسيالىق فيلم قازىرگى وزەكتى ماسەلەنى جانە ونىڭ شەشىمىن كورسەتەتىنىن ايتادى.
اتالعان مۋلتفيلمنىڭ ارنايى كورسەتىلىمىندە حالىقارالىق «قازاق ءتىلى» قوعامىنىڭ پرەزيدەنتى راۋان كەنجەحان ۇلى قازاق تىلىندەگى مازمۇنعا دەگەن سۇرانىستىڭ جۇيەلى تۇردە ارتىپ كەلە جاتقانىن اتاپ ءوتتى.
— «ويىنشىقتار حيكاياسى 5» مۋلتفيلمىنىڭ قازاق تىلىندە شىعىپ جاتقانى ءبىز ءۇشىن ۇلكەن قۋانىش، مەرەي. بۇل بالالاردىڭ ءتىلىن قازاقشا شىعارۋعا جانە وزگە تىلدە سويلەيتىن بالالاردى قازاق تىلىنە قىزىقتىرۋعا كومەكتەسەدى. بۇلدىرشىندەرگە تارتىمدى، تۇسىنىكتى ءارى تانىس كەيىپكەرلەردىڭ قازاقشا سويلەپ تۇرۋى ماڭىزدى. ونىڭ ۇستىنە، تاقىرىپ تا قىزىق. ويىنشىقتار بالالاردىڭ نازارى ءۇشىن گادجەتتەرمەن كۇرەسەدى. ءبارىمىز ءۇشىن وزەكتى ماسەلە. بالالاردىڭ قولىندا قازىر ويىنشىقتاردان بولەك، گادجەت تە تۇسپەيدى. وعان ءبارىمىز الاڭدايمىز. وسى تاقىرىپتى اشاتىن تاعىلىمدى ءارى قىزىقتى فيلم، — دەدى راۋان كەنجەحان ۇلى.
ال انيماتسيالىق فيلمنىڭ قازاق تىلىندەگى دۋبلياج رەجيسسەرى شاح-مۇرات وردابايەۆ ءمانى مەن مازمۇنىنا كەڭىرەك توقتالدى.
- «ويىنشىقتار حيكاياسى» - Disney كومپانياسىنىڭ 1995 -جىلى العاش شىعارعان تۋىندىسى. بيىل بەسىنشى ءبولىمى كورەرمەنگە جول تارتىپ وتىر. ءار سەرياسى وي سالادى. ال وسى بەسىنشى بولىمىندە ويىنشىقتار، ياعني باس كەيىپكەرلەر بالانى، ياكي ءوز قوجايىنىن گادجەتتەردىڭ ىقپالىنان قۇتقارۋعا تىرىسادى. ويتكەنى، بۇل — قازىر وزەكتى ماسەلەلەردىڭ ءبىرى. بالالار پلانشەتتەن، تەلەفوننان باس كوتەرمەيدى، ءبىر- بىرىمەن سويلەسپەيدى، ءتىپتى. سونىمەن قاتار، بۋللينگ ماسەلەسى دە قامتىلعان. وسى تۇيتكىلدەردىڭ شەشىمى «ويىنشىقتار حيكاياسى 5» - تە كوڭىلدى، قىزىقتى حيكايا نەگىزىندە كورسەتىلەدى. اسىرەسە، اتا-انالارعا جاقسى كەڭەستەر بار، — دەدى ول.
سونىمەن بىرگە، شاح-مۇرات وردابايەۆتىڭ ايتۋىنشا، ءماتىندى اۋدارۋ، باس كەيىپكەردى تاڭداۋ، كاستينگ جاساۋ، فيلمدى دىبىستاۋ جانە وڭدەۋ سەكىلدى جۇمىستارعا جالپى ءبىر ايداي ۋاقىت قاجەت بولعان. ال كەيىپكەرلەردىڭ ءسوزىن كاسىبي ماماندار - تەاتر جانە كينو ارتىستەرى دىبىستاعان.
حالىقارالىق «قازاق ءتىلى» قوعامىنىڭ مالىمەتىنشە، فيلمدەردى ءتۇرلى ەلدەردىڭ اۋديتورياسىنا بەيىمدەپ، جەرگىلىكتى تىلدەرگە دۋبلياجداۋ Disney كومپانياسىندا بۇرىننان قالىپتاسقان تاجىريبە. كومپانيا جىل سايىن ءوز فيلمدەرىنىڭ 40-تان استام تىلدەگى نۇسقاسىن ازىرلەيدى. سوڭعى ءۇش جىلدا Disney ستۋدياسى «ويجۇمباق 2»، «موانا 2»، «مۋفاسا. ارىستان پاتشا»، «اقشاقار»، «ليلو مەن ستيچ»، «اڭدار شاھارى 2» جانە باسقا دا تۋىندىلاردى قوسا العاندا، 10-نان استام فيلمدى قازاق تىلىنە اۋدارىپ، دۋبلياج جۇمىسىن قارجىلاندىردى.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن «اڭدار شاھارى 2» مۋلتفيلمى جاڭا رەكورد ورناتقانىن جازعانبىز.