پاۆەل دۋروۆ قازاقستاندا وتەتىن IOAI-2026 جەڭىمپازدارىنا ماراپاتتار بەرمەك
استانا. KAZINFORM - پاۆەل دۋروۆ جاساندى ينتەللەكت بويىنشا حالىقارالىق وليمپيادا (IOAI 2026) جەڭىمپازدارى ءۇشىن ارنايى NFT- ماراپاتتار تاعايىندادى. بۇل تۋرالى قازاقستاننىڭ سپورتتىق باعدارلامالاۋ فەدەراتسياسىنىڭ پرەزيدەنتى باعدات مۋسين مالىمدەدى.
- وسىدان ەكى جىل بۇرىن پرەزيدەنت قولداۋىمەن استانا الەمدەگى ەڭ بەدەلدى باعدارلامالاۋ جارىستارىنىڭ ءبىرى - Grand TBC World Finals تۋرنيرىن قابىلدادى. بۇگىن ءبىز سول جولدى جالعاستىرىپ وتىرمىز. بۇل وليمپيادا - پرەزيدەنت ساياساتىنىڭ، سونداي-اق قازاقستاننىڭ سيفرلىق مەملەكەت قۇرۋعا جانە جاڭا بۋىنعا ينۆەستيسيا سالۋعا دەگەن بەرىك ۇستانىمىنىڭ ايقىن كورىنىسى. ال بۇگىن سول جاڭا بۋىن وسى زالدا باس قوسىپ وتىر. الەمنىڭ 106 ەلىنەن كەلگەن 400-دەن استام دارىندى جاس ءوزارا باق سىناۋعا جينالدى، - دەدى باعدات مۋسين.
ونىڭ ايتۋىنشا، وليمپيادانىڭ قۇندىلىعى ونىڭ اۋقىمىندا ەمەس. ونىڭ باستى قۇندىلىعى - ءدال وسى جەردە وتىرعان جاس تالانتتار.
- سىزدەر ءارتۇرلى مادەنيەت پەن ورتادان كەلدىڭىزدەر. ءبىراق بارشاڭىزدى ءبىر ماقسات بىرىكتىرەدى، ول - ادامداردىڭ ءومىرىن جاقسارتاتىن تەحنولوگيالار جاساۋ. مەن سىزدەردىڭ ءارقايسىڭىز جاساندى ينتەللەكتىنىڭ كەلەشەگىن ايقىندايتىن بولاشاق تەحنولوگيالىق كوشباسشىلار ەكەندەرىڭىزگە شىن جۇرەكتەن سەنەمىن. بۇگىندە الەمگە تانىمال كوپتەگەن تەحنولوگيالىق كومپانيالاردى سىزدەر سياقتى وليمپيادالىق ورتادان شىققان ادامدار قۇرعان. بالكىم، كەلەسى ءىرى جاساندى ينتەللەكت كومپانياسىنىڭ نەگىزىن قالاۋشى ءدال قازىر وسى زالدا وتىرعان شىعار، - دەدى فەدەراتسيا باسشىسى.
حالىقارالىق باعدارلامالاۋ فەدەراتسياسى مەملەكەت، عىلىم جانە بيزنەس وكىلدەرىمەن بىرلەسىپ، پرەزيدەنتتىڭ AI SANA باعدارلاماسى اياسىندا وقۋشىلار مەن ءتۇرلى سالا ماماندارىنا جاساندى ينتەللەكت نەگىزدەرىن ۇيرەتىپ، ج ي داۋىرىنە دايىن قازاقستاندى قالىپتاستىرىپ كەلەدى.
- ءسوز سوڭىندا تاعى ءبىر جاڭالىقپەن بولىسكىم كەلەدى. ءبىزدىڭ دوسىمىز پاۆەل دۋروۆ بۇگىن ارامىزعا كەلە الماعانىمەن، IOAI وليمپياداسىنىڭ قاتىسۋشىلارىن قولداعىسى كەلدى. سوندىقتان ول وليمپيادا جەڭىمپازدارى ءۇشىن ارنايى 214 ەكسكليۋزيۆ سىيلىق ازىرلەدى. ءاربىر جۇلدەگەر وسىنداي ەرەكشە ماراپاتقا يە بولادى. پاۆەل دۋروۆ بۇل سىيلىقتاردىڭ ءومىر بويىنا ساقتالاتىنىن اتاپ ءوتتى. ال ولاردىڭ بىرەگەيلىگى مەن شەكتەۋلى سانى ۋاقىت وتە كەلە قۇنىن ودان ءارى ارتتىرۋى مۇمكىن، - دەدى باعدات مۋسين.
جۇلدەگەرلەرگە بىرەگەي سيفرلىق كۋبوكتار تابىستالادى. Telegram كومپانياسى بۇل ماراپاتتاردى بەلگىلى ءبىر ەڭ تومەنگى باعامەن كەرى ساتىپ الۋعا كەپىلدىك بەرەدى. بۇل - جاساندى ينتەللەكت سالاسىنداعى دارىندى جاستاردى قولداۋعا باعىتتالعان باستاما.
ايتا كەتەيىك، استانادا ءوتىپ جاتقان ج ي وليمپياداسىنا 106 ەلدىڭ كومانداسى جينالدى.
بۇعان دەيىن ب. مۋسين IOAI-2026 وليمپياداسى بولاشاق تەحنولوگيالىق كوشباسشىلار مەن كاسىپكەرلەردى تاربيەلەۋگە ىقپال ەتەتىنىن ايتقان ەدى.