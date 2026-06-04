الەمدە كاسىپكەر ايەل كوبەيدى
استانا. قازاقپارات - ايەلدەردىڭ بيزنەسكە قىزىعۋشىلىعى ارتىپ كەلەدى. بۇل ۇدەرىس جاھان بويىنشا جىل سايىن كۇشەيىپ، كوپتەگەن ەلدەردەگى ەكونوميكا مەن ەڭبەك كۇشىن تەڭەستىرۋگە تايادى. كاسىپكەر ايەلدەردىڭ جوبالارىن جۇزەگە اسىرۋىنا مەملەكەتتىك باعدارلامالار دا كوپ قولداۋ.
ا ق ش- تا كاسىپ يگەرگەن ايەلدەردىڭ ۇلەسى %39. ولارعا شامامەن 14 ميلليون كاسىپورىن تيەسىلى. ساراپشىلار بۇل كورسەتكىشتى التى جىل بۇرىنعىدان %13- عا جوعارى دەپ باعالاپ وتىر. ۇلتتىق ستاتيستيكا بيۋروسىنىڭ مالىمەتى بويىنشا قازىر قۇراما شتاتتارداعى جۇمىسشى كۇشىنىڭ تەڭ جارتىسىنا جۋىعى نازىك جاندار. جەكە كاسىبىن دوڭگەلەتىپ وتىرعان ايەلدەر قوسىمشا قارجىلىق رەسۋرستارعا، سونىڭ ىشىندە مەملەكەتتىك قولداۋ شارالارىنا ءۇمىت ارتا الادى.
مىسالى، مەملەكەتتىك كەپىلدىكپەن بەرىلەتىن نەسيەلەر قاراستىرىلعان. ەلدە مۇنداي نەسيەنىڭ %36- ىن ايەلدەرگە تيەسىلى كومپانيالار ءجيى الادى. Forbes قارىز سوماسى 5,5 ميلليون دوللارعا دەيىن، مەرزىمى 5 جىلدان 25 جىلعا دەيىن بولۋى مۇمكىن ەكەنىن جازعان. ا ق ش- تا سونداي-اق Women’s Business Centers جانە National Association of Women Business Owners سياقتى ۇيىمدار جۇمىس ىستەيدى. بۇل قۇرىلىمدار مەملەكەت قولداۋىمەن قۇرىلعان جانە كاسىپ باستاعىسى كەلەتىن ايەلدەرگە كەڭەس بەرۋ، ارنايى وقىتۋ جانە العاشقى قادام جاساۋعا كومەكتەسەدى.
كانادادا كاسىپورىن سانى ءبىر ميلليوننان اسادى. ولاردىڭ %21- ى ايەلدەرگە تيەسىلى. ەلدە كاسىپكەر ايەلدەردى قولداۋ ءۇشىن 2018 -جىلدان بەرى «ايەلدەر كاسىپكەرلىگى ستراتەگياسى» باعدارلاماسى جۇمىس ىستەيدى. وسى ۋاقىت ىشىندە باعدارلاما ءتورت ءجۇز مىڭنان استام ادامعا كومەك كورسەتىپ، قارجىلاندىرۋعا، ىسكەرلىك بايلانىستارعا جانە جەتەكشىلىككە جول اشتى. باعدارلاما اياسىندا بيزنەستى جۇرگىزۋگە قاتىستى نەگىزگى تاقىرىپتار مەن تاجىريبەلىك جۇمىستاردان قۇرالعان ءبىرىڭعاي اقپاراتتىق ورتالىق جۇمىس ىستەيدى. سونىمەن قاتار ايەلدەر كاسىپكەرلىگى قورى بار. قور ءوز ءىسىن كەڭەيتۋدى جانە حالىقارالىق نارىققا شىعۋدى ماقسات ەتكەن ايەلدەرگە 100 مىڭ دوللارعا دەيىن گرانت بەرەدى.
كانادا اسىرەسە تەحنولوگيا سالاسىنداعى بيزنەس- لەديلەردى قولداۋعا باسا نازار اۋدارىپ وتىر. بىرىككەن اراب امىرلىكتەرى گەندەرلىك تەڭدىك بويىنشا بىرىككەن ۇلتتار ۇيىمى رەيتينگىندە كوش باستاپ تۇر. ەلدە ءوز بيزنەسىن اشقان ايەلدەر سانى جىلدان جىلعا ارتىپ كەلەدى. ولاردىڭ كاسىپكەرلىك ۇلەسى %18، باسىم بولىگى 40 جاسقا تولماعان. زەرتتەۋ بويىنشا كاسىپكەر ايەلدەردىڭ جارتىسىنا جۋىعى اتقارۋشى ديرەكتور لاۋازىمدارىن يەلەنەدى، ال %61- ى بيزنەستى ءوز كۇشىمەن جۇرگىزىپ وتىر. ب ا ءا- دە ءوز ءىسىن باستاۋعا جەڭىلدىكتەر مەن گرانتتار ۇسىناتىن مەملەكەتتىك باعدارلامالار جۇمىس ىستەيدى. سونىمەن بىرگە دۋبايدىڭ بيزنەس ايەلدەر كەڭەسى سياقتى ۇيىمدار وقىتۋ كۋرستارى مەن سەمينارلار ۇيىمداستىرىپ، قارجىلىق قولداۋ كورسەتەدى. بۇدان بولەك شەتەلدىك بيزنەس- لەديلەر ەلدە 10 جىلعا دەيىن تۇرۋعا مۇمكىندىك بەرەتىن التىن ۆيزاعا ۇمىتكەر بولا الادى. امىرلىكتەردە ءسان جانە ديزاين، ونلاين ساۋدا جانە ماركەتينگ، كونسالتينگ، ءبىلىم بەرۋ جانە IT سالالارى تانىمال.
24.kz